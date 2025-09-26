«Посчитать число судьбы» – что можно узнать о человеке, рассказала нумеролог

Мы живем в мире чисел. Они повсюду – в телефонах, на часах, в расписаниях и билетах, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Человек может управлять своей жизнью – как работает цифровая психология Казалось бы цифры – лишь инструмент для измерения времени и пространства, но что, если за этой привычной картиной скрывается нечто большее? Что если в них зашифрован код нашей судьбы, характер или даже будущее?

Анастасия Громадцова, нумеролог:

Нумерология – это знания о числах. С помощью нумерологии можно очень много посчитать. Можно посчитать число судьбы. Можно посмотреть, каким характером обладает человек, какие у него есть таланты, способности, сильные, слабые стороны. Как ему вообще, в принципе, по жизни двигаться к своему предназначению, своей реализации. Цифрам издавна приписывали магическую силу. Люди верили, что эти символы скрывают тайны человеческой судьбы. Через числа открываются двери в глубины личности, предсказывается будущее и принимаются судьбоносные решения. У каждого человека есть свое число судьбы – тайный код, заложенный с момента рождения, который ведет его по неизведанному пути жизни.

Анастасия Громадцова:

Число судьбы нам дает понимание, как мы взаимодействуем с внешним миром, людьми. Дает нам профессиональный вектор. То есть по числу судьбы конкретно мы можем посмотреть, в каком направлении нам благоприятно двигаться. То есть мы будем, условно, на стройке работать строителем или бухгалтером, или, может быть, будем коммуницировать с людьми и журналистом, например, станем.