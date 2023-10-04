13 белорусских полярников отправятся в Антарктиду в начале ноября

Новости Беларуси. Белорусские полярники вновь отправятся в Антарктиду в начале ноября. Это будет уже 16-я экспедиция. Основная задача, которая стоит перед нашими специалистами в новом сезоне, – развитие белорусской станции на ледовом континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз в составе команды 13 человек. Из них семеро – опытные полярники, а шестеро – новички. Все нюансы и организационные моменты обсудили накануне в Национальной академии наук. Алексей Гайдашов, начальник экспедиции, сообщил, что подготовка к отправке полярников идет планово. Логистические, технические, организационные и исследовательские задачи выполняются.