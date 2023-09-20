Дзиодзина: сколько бы ни пыталась Беларусь наладить отношения с Польшей, там это расценивают как слабость

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Нередко, определяя свой вектор развития, мы толкаемся от обратного. Сначала понимаем, как точно жить не хотим, а потом принимаем решение, чтобы было наоборот. Так, поздравляя белорусских людей с Днем народного единства, Президент подчеркнул, что реалии передела мира обращают нас вновь к урокам истории. Ведь если их не учесть, то жизнь, как правило, бьет очень больно.
И наблюдая за тем, как государства и люди теряют родину, словно бы никогда больше такого не было. Однако вот опять – важно смотреть в тенденции! Ведь, по сути, в пространстве геополитики не особо появляются новые вызовы или совсем неожиданные повороты для мировой истории. Поздравляя по случаю Дня единства, Президент акцентировал как раз этот тезис. Социально-политические угрозы, как правило, остаются прежние.
Но есть и веками накопленный опыт. Возможно, забытые прежде уроки, вспоминая которые, мы укрепляем защиту. В этот раз Президент напомнил нам о характерных тенденциях Польши, отношения с которой никогда и не были простыми.
«Многое могут поведать наши соотечественники, рожденные под польской оккупацией. Те, кто знают об опасности потерять Родину и оторваться от семьи. Знают, что значит жить на родной земле, но быть изгоем в глазах привилегированных сограждан на долгие десятилетия», – напомнил глава государства о стремлении польских панов хоть что-то решать в Беларуси и выстраивать нашу жизнь вместо нас.
Алена Дзиодзина:
И сколько ни пыталась бы белорусская сторона перелистывать страницу истории, настраивать отношения с Польшей на мирный лад, там наши стремления расценили как слабость. И с точки зрения выгодной для себя пропаганды как по-своему приглашение. Если не повлиять на политику здесь, то тогда хотя бы использовать. К примеру, на данный момент в Польше близится дата парламентских выборов, и рейтинг представителей местной власти поистине так себе.
Стратегически сделать из Беларуси врага им на данный момент было бы крайне выгодно и позволяло убить бы двух зайцев. Одним махом и сразу. С одной стороны, все под стать интересам Америки, а с другой – довольно удобный способ политиков Польши минуть проблематику павшего статуса. Якобы Моравецкий, Дуда и свита на своих местах просидели не зря. А то польский народ во всю сомневается!
Исходя из этих причин, очень выгодно пошуметь в нашу сторону из Варшавы. Так, к попыткам угождать интересам Штатов подмешались еще персональные. В контексте политики иногда совмещают. Попытки принизить и загнобить другого, желая повысить свой социальный статус, – довольно распространенный способ для утверждения в коллективе. Но зачастую и у политиков так же грязно. Ведь те же люди…
Алена Дзиодзина:
Так, череда враждебных клише, адресованных Беларуси, косвенно исполняет подспудную функцию. Поясняя для недовольных поляков неэффективностью своего правительства, почему те не могут уйти. Ну хотя бы сейчас, пока якобы есть угрозы с белорусских или российских границ: приток нелегальной миграции, учения ОДКБ и, конечно же, войско «Вагнера». Так правительство Польши пытается дать понять, что они еще как бы нужны своим людям. Ведь, возможно, без этой риторики давно бы «ушли» и без них.
Что тем временем говорит Президент Лукашенко: «Пользуясь случаем, хочу сказать буквально несколько слов своим соседям, а точнее – народам соседних стран: полякам, литовцам, латышам. Знайте! Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира!»
Читайте также:
Психолог о единстве нации: чем больше у людей своих достижений, тем сильнее их страна на геополитической арене
Дзиодзина: способ коммуникации Лукашенко можно назвать одним словом – человечность
В чем секрет единства белорусов? Рассуждает психолог Алена Дзиодзина