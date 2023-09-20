Дзиодзина: сколько бы ни пыталась Беларусь наладить отношения с Польшей, там это расценивают как слабость

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Нередко, определяя свой вектор развития, мы толкаемся от обратного. Сначала понимаем, как точно жить не хотим, а потом принимаем решение, чтобы было наоборот. Так, поздравляя белорусских людей с Днем народного единства, Президент подчеркнул, что реалии передела мира обращают нас вновь к урокам истории. Ведь если их не учесть, то жизнь, как правило, бьет очень больно.

И наблюдая за тем, как государства и люди теряют родину, словно бы никогда больше такого не было. Однако вот опять – важно смотреть в тенденции! Ведь, по сути, в пространстве геополитики не особо появляются новые вызовы или совсем неожиданные повороты для мировой истории. Поздравляя по случаю Дня единства, Президент акцентировал как раз этот тезис. Социально-политические угрозы, как правило, остаются прежние.

Но есть и веками накопленный опыт. Возможно, забытые прежде уроки, вспоминая которые, мы укрепляем защиту. В этот раз Президент напомнил нам о характерных тенденциях Польши, отношения с которой никогда и не были простыми.

«Многое могут поведать наши соотечественники, рожденные под польской оккупацией. Те, кто знают об опасности потерять Родину и оторваться от семьи. Знают, что значит жить на родной земле, но быть изгоем в глазах привилегированных сограждан на долгие десятилетия», – напомнил глава государства о стремлении польских панов хоть что-то решать в Беларуси и выстраивать нашу жизнь вместо нас.

Алена Дзиодзина:

И сколько ни пыталась бы белорусская сторона перелистывать страницу истории, настраивать отношения с Польшей на мирный лад, там наши стремления расценили как слабость. И с точки зрения выгодной для себя пропаганды как по-своему приглашение. Если не повлиять на политику здесь, то тогда хотя бы использовать. К примеру, на данный момент в Польше близится дата парламентских выборов, и рейтинг представителей местной власти поистине так себе.

Стратегически сделать из Беларуси врага им на данный момент было бы крайне выгодно и позволяло убить бы двух зайцев. Одним махом и сразу. С одной стороны, все под стать интересам Америки, а с другой – довольно удобный способ политиков Польши минуть проблематику павшего статуса. Якобы Моравецкий, Дуда и свита на своих местах просидели не зря. А то польский народ во всю сомневается!

Исходя из этих причин, очень выгодно пошуметь в нашу сторону из Варшавы. Так, к попыткам угождать интересам Штатов подмешались еще персональные. В контексте политики иногда совмещают. Попытки принизить и загнобить другого, желая повысить свой социальный статус, – довольно распространенный способ для утверждения в коллективе. Но зачастую и у политиков так же грязно. Ведь те же люди…