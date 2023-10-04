Прямой эфир

В Минске стартует фестиваль латиноамериканской культуры. Что в программе?

04 октября 2023 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Свидание с жаркой Бразилией и мастер-классы от жизнерадостных кубинцев – фестиваль латиноамериканской культуры начинается в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартует фестиваль латиноамериканской культуры. Что в программе?-1

Пять горячих дней продолжат лето в октябре во Дворце детей и молодежи. Здесь, в Минске, можно прогуляться по одному из самых ярких и красочных регионов планеты, в который погружают фотоэкспозиции Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Доминиканской Республики и Эквадора. Представлена выставка традиционных костюмов и изделий ремесленников этих стран. А Бразилия организует показ работ наших художников, она называется «Свидание с Бразилией». Преподаватель латиноамериканских танцев с острова свободы Грейсера Мачадо проведет для гостей фестиваля мастер-класс по бачате. Самым «аппетитным» мероприятием станет гастрономический урок по приготовлению традиционных блюд региона с их последующей дегустацией. Весь фестиваль сопроводит живое исполнение латиноамериканских песен. Познакомиться ближе с гостеприимными, дружественными и жаркими странами очень просто – даже лететь через океан не надо.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси начался самый массовый сезон охоты на копытных животных
04 октября 2023 08:40

В Беларуси начался самый массовый сезон охоты на копытных животных

В Беларуси проверяют боеготовность войск – бойцы уже выдвинулись в назначенные районы
04 октября 2023 08:26

В Беларуси проверяют боеготовность войск – бойцы уже выдвинулись в назначенные районы

Беларусь и Ульяновская область России совместно будут изготавливать новое устройство для ЖКХ
04 октября 2023 06:53

Беларусь и Ульяновская область России совместно будут изготавливать новое устройство для ЖКХ