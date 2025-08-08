Лучших работников строительной отрасли наградили в Минске

Их труд – это новые кварталы, дороги и инфраструктура. В преддверии профессионального праздника более 100 лучших представителей строительной отрасли чествовали в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это архитекторы, инженеры, рабочие и руководители профильных ведомств. Строительный комплекс столицы – мощнейший в стране. В отрасли работают около 40,5 тысячи специалистов. Только с начала года в Минске благодаря их труду было введено около 290 тысяч квадратных метров жилья. Также в городе активно строятся новые промышленные и спортивные объекты, линии метро и социальные учреждения.

Алла Долгалевец, заместитель главного инженера УП «Минскметрострой»: Я работаю в метрострое, в этом году исполнится 20 лет. В мои функции входит контроль за соблюдением требований безопасности на строительных участках. Мне нравится коллектив, в котором работаю.

Анатолий Курбатский, монтажник СУ-207 ОАО «МАПИД»: Я работаю монтажником уже более 35 лет. Более 20 лет исполняю обязанности бригадира. За свою рабочую деятельность мы построили очень много. Горжусь тем, что оценили мой труд за всю рабочую деятельность в этой организации.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Строительная отрасль города Минска добилась высоких результатов. Мы построили довольно большое количество важных и нужных для города объектов. Ввели три станции метро, построили, реконструировали кинотеатр «Москва», построили три детских сада, школы, две поликлиники реконструировали. Объектов на самом деле намного больше. Все они нужные и важные для города, для страны.

Свой профессиональный праздник работники строительной сферы отметят в уже в это воскресенье, 10 августа.