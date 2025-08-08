Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «‎Озерицкий-Агро»

Президент Беларуси проинспектировал ход уборки озимого рапса на примере одного из полей сельхозпредприятия «‎Озерицкий-Агро». Урожайность здесь составляет 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о заготовке корма: если сделать всё как следует, получится корм со стопроцентной сохранностью. Добиться высоких результатов удается за счет ряда факторов, среди которых и надежная техника. В этом контексте Президент акцентировал внимание на необходимости активнее развивать собственную производственную базу.

Знакомые все лица в знакомых полях. Второй раз за две недели Президент работает в Смолевичском районе и второй раз на полях хозяйства «Озерицкий-Агро». Успешно развивающееся под руководством Анжелики Гущеня, предприятие для Президента представляет интерес с точки зрения понимания ситуации по стране. Здешние земли как мерило, по которому можно понять, как будет на севере и на юге Беларуси. В прошлый свой во многом спонтанный визит глава государства наметил следующий. Не будь то Александр Лукашенко, можно было бы подумать, что для красного словца сказано, но…

Анжелика Гущеня, директор сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:

Я считаю, что Президент никогда слова на ветер не бросает, конечно же. Я только не думала, что это будет через две недели, может быть, это будет через три, потому что к рапсу практически только приступили. На сегодняшний день у нас убрано 38 % только рапса озимого.

Сегодня в центре внимания рапс. И ему можно уделять такое внимание хотя бы потому, что это красиво и особенно ярко в период цветения. Но специалисты в АПК, экономике и даже медицине были бы рады, если бы так же, как фото в рапсовых полях, среди белорусов стало популярно рапсовое масло. После сегодняшнего краткого курса в полях поклонников этой культуры, уверены, станет больше. Полезная культура – рапс. Мы это уже знаем, еще раз подчеркнем.

Аргументы подробно озвучивали сегодня Президенту, хотя он это все и так знает. Но знания никогда не бывают лишними, тем более когда стоит задача не просто возделывать что-то, но делать это эффективно и независимо. Все знают, что рапс – это хорошо, деньги, а не хотят или не умеют учиться, не хотят технологически возделывать.

Ядвига Пилюк, заведующая отделом масляничных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Рапс – это белок, мы используем его в животноводстве. И еще есть потребность, то есть нет предела. И рапс – это предшественник. Благодаря предшественнику, если сравнить по зерновым, то это до 60 % урожая. И зерно прибывает из-за рапса тоже. Все поля после рапса засеваются пшеницей. И такими высокопродуктивными культурами и дают нам прибавку. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну и еще это корм для скота – шрот. Мы выдавливаем масло, остается хороший корм, все равно не выдавим.

Его специфика, он еще с труднодоступных мест фосфор качает. Из-за этого он хороший путешественник. После себя он оставляет 85 % калия, 45 % азота и 50 % фосфора.