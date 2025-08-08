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Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «‎Озерицкий-Агро»

08 августа 2025 17:12
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Президент Беларуси проинспектировал ход уборки озимого рапса на примере одного из полей сельхозпредприятия «‎Озерицкий-Агро». Урожайность здесь составляет 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о заготовке корма: если сделать всё как следует, получится корм со стопроцентной сохранностью.

Добиться высоких результатов удается за счет ряда факторов, среди которых и надежная техника. В этом контексте Президент акцентировал внимание на необходимости активнее развивать собственную производственную базу.

Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «‎Озерицкий-Агро»-2

Знакомые все лица в знакомых полях. Второй раз за две недели Президент работает в Смолевичском районе и второй раз на полях хозяйства «Озерицкий-Агро». Успешно развивающееся под руководством Анжелики Гущеня, предприятие для Президента представляет интерес с точки зрения понимания ситуации по стране. Здешние земли как мерило, по которому можно понять, как будет на севере и на юге Беларуси. В прошлый свой во многом спонтанный визит глава государства наметил следующий. Не будь то Александр Лукашенко, можно было бы подумать, что для красного словца сказано, но…

Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «‎Озерицкий-Агро»-4

Анжелика Гущеня, директор сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
Я считаю, что Президент никогда слова на ветер не бросает, конечно же. Я только не думала, что это будет через две недели, может быть, это будет через три, потому что к рапсу практически только приступили. На сегодняшний день у нас убрано 38 % только рапса озимого.

Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «‎Озерицкий-Агро»-6

Сегодня в центре внимания рапс. И ему можно уделять такое внимание хотя бы потому, что это красиво и особенно ярко в период цветения. Но специалисты в АПК, экономике и даже медицине были бы рады, если бы так же, как фото в рапсовых полях, среди белорусов стало популярно рапсовое масло. После сегодняшнего краткого курса в полях поклонников этой культуры, уверены, станет больше.

Полезная культура – рапс. Мы это уже знаем, еще раз подчеркнем.

Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «‎Озерицкий-Агро»-8

Аргументы подробно озвучивали сегодня Президенту, хотя он это все и так знает. Но знания никогда не бывают лишними, тем более когда стоит задача не просто возделывать что-то, но делать это эффективно и независимо.

Все знают, что рапс – это хорошо, деньги, а не хотят или не умеют учиться, не хотят технологически возделывать.

Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «‎Озерицкий-Агро»-10

Ядвига Пилюк, заведующая отделом масляничных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Рапс – это белок, мы используем его в животноводстве. И еще есть потребность, то есть нет предела. И рапс – это предшественник. Благодаря предшественнику, если сравнить по зерновым, то это до 60 % урожая. И зерно прибывает из-за рапса тоже. Все поля после рапса засеваются пшеницей. И такими высокопродуктивными культурами и дают нам прибавку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну и еще это корм для скота – шрот. Мы выдавливаем масло, остается хороший корм, все равно не выдавим.

Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «‎Озерицкий-Агро»-12

Его специфика, он еще с труднодоступных мест фосфор качает. Из-за этого он хороший путешественник. После себя он оставляет 85 % калия, 45 % азота и 50 % фосфора.

Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «‎Озерицкий-Агро»-14

Урожайность на этом поле «Озерицкого-Агро» – 56 центнеров с гектара. Такой показатель стабильный и для зарубежных сортов. Но что с нашими? Одна из первостепенных задач – селекция собственных. Все еще актуальна или нет?

Александр Лукашенко:
Дай белорусский гибрид! Дай сорта, белорусские, хорошие. Можешь ничего не делать, но дай два сорта.

– За три года шесть сортов шикарных. Выбираем на вкус. Он и урожайный, и скороспелый, как вы говорили.
– Это ты умеешь отобрать по зернышку.
– Нет, он крупный.
– И вот такую красоту показать.
– Если бы такая была красота, она бы покупала не во Франции, Голландии, Дании, а покупала бы у тебя.
– В среднем 71 % олеиновой кислоты. Оливки – от 66 %, 68-72%. Крупный, масличный, скороспелый.
– Хорошо, давай сделаем так. Она у тебя купит по нормальным ценам гектаров на 50 того, о чем она говорит.

Лукашенко: скажу откровенно – крестьяне в этом году молодцы!

– Мы на демонстрацию уже им привезли на 40 гектаров. Ты уже сеешь? А не рано?
– Отрегулируем, мы его сеем редко. 
– А потом начинаешь вносить регуляторы роста. 
– Мы на этом поле сеяли 8 августа, ровно год назад.
– Погода была другая, сухая, а сейчас всего хватает. Я боюсь, чтобы мы не поторопились и рапс не перерос. И капуста будет, как Шулейко говорит, эту капусту придется сдерживать.

# Сельское хозяйство # Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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