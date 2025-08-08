Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «Озерицкий-Агро»
Президент Беларуси проинспектировал ход уборки озимого рапса на примере одного из полей сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро». Урожайность здесь составляет 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко о заготовке корма: если сделать всё как следует, получится корм со стопроцентной сохранностью.
Добиться высоких результатов удается за счет ряда факторов, среди которых и надежная техника. В этом контексте Президент акцентировал внимание на необходимости активнее развивать собственную производственную базу.
Знакомые все лица в знакомых полях. Второй раз за две недели Президент работает в Смолевичском районе и второй раз на полях хозяйства «Озерицкий-Агро». Успешно развивающееся под руководством Анжелики Гущеня, предприятие для Президента представляет интерес с точки зрения понимания ситуации по стране. Здешние земли как мерило, по которому можно понять, как будет на севере и на юге Беларуси. В прошлый свой во многом спонтанный визит глава государства наметил следующий. Не будь то Александр Лукашенко, можно было бы подумать, что для красного словца сказано, но…
Анжелика Гущеня, директор сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
Я считаю, что Президент никогда слова на ветер не бросает, конечно же. Я только не думала, что это будет через две недели, может быть, это будет через три, потому что к рапсу практически только приступили. На сегодняшний день у нас убрано 38 % только рапса озимого.
Сегодня в центре внимания рапс. И ему можно уделять такое внимание хотя бы потому, что это красиво и особенно ярко в период цветения. Но специалисты в АПК, экономике и даже медицине были бы рады, если бы так же, как фото в рапсовых полях, среди белорусов стало популярно рапсовое масло. После сегодняшнего краткого курса в полях поклонников этой культуры, уверены, станет больше.
Полезная культура – рапс. Мы это уже знаем, еще раз подчеркнем.
Аргументы подробно озвучивали сегодня Президенту, хотя он это все и так знает. Но знания никогда не бывают лишними, тем более когда стоит задача не просто возделывать что-то, но делать это эффективно и независимо.
Все знают, что рапс – это хорошо, деньги, а не хотят или не умеют учиться, не хотят технологически возделывать.
Ядвига Пилюк, заведующая отделом масляничных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Рапс – это белок, мы используем его в животноводстве. И еще есть потребность, то есть нет предела. И рапс – это предшественник. Благодаря предшественнику, если сравнить по зерновым, то это до 60 % урожая. И зерно прибывает из-за рапса тоже. Все поля после рапса засеваются пшеницей. И такими высокопродуктивными культурами и дают нам прибавку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну и еще это корм для скота – шрот. Мы выдавливаем масло, остается хороший корм, все равно не выдавим.
Его специфика, он еще с труднодоступных мест фосфор качает. Из-за этого он хороший путешественник. После себя он оставляет 85 % калия, 45 % азота и 50 % фосфора.
Урожайность на этом поле «Озерицкого-Агро» – 56 центнеров с гектара. Такой показатель стабильный и для зарубежных сортов. Но что с нашими? Одна из первостепенных задач – селекция собственных. Все еще актуальна или нет?
Александр Лукашенко:
Дай белорусский гибрид! Дай сорта, белорусские, хорошие. Можешь ничего не делать, но дай два сорта.
– За три года шесть сортов шикарных. Выбираем на вкус. Он и урожайный, и скороспелый, как вы говорили.
– Это ты умеешь отобрать по зернышку.
– Нет, он крупный.
– И вот такую красоту показать.
– Если бы такая была красота, она бы покупала не во Франции, Голландии, Дании, а покупала бы у тебя.
– В среднем 71 % олеиновой кислоты. Оливки – от 66 %, 68-72%. Крупный, масличный, скороспелый.
– Хорошо, давай сделаем так. Она у тебя купит по нормальным ценам гектаров на 50 того, о чем она говорит.
Лукашенко: скажу откровенно – крестьяне в этом году молодцы!
– Мы на демонстрацию уже им привезли на 40 гектаров. Ты уже сеешь? А не рано?
– Отрегулируем, мы его сеем редко.
– А потом начинаешь вносить регуляторы роста.
– Мы на этом поле сеяли 8 августа, ровно год назад.
– Погода была другая, сухая, а сейчас всего хватает. Я боюсь, чтобы мы не поторопились и рапс не перерос. И капуста будет, как Шулейко говорит, эту капусту придется сдерживать.