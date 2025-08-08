«Сделай не хуже иностранного». Лукашенко поставил новые задачи белорусской промышленности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Назначаю вице-премьера. Каранкевич, есть такой вице-премьер. Я ему поставил задачу как человеку, ответственному за промышленность. Сделай пресс не хуже иностранного. Импортный пресс, что наш, бобруйский или еще какой-то. И второе, сделай, пожалуйста, робот для доения коров. Но давайте откровенно говорить, как бы прискорбно ни было, у нас импортный пресс на сегодня лучше, чем наш. Я не знаю, доминирует он у тебя или нет по обеспеченности сельского хозяйства. Ну, раз ты говоришь, наверное, так. А мы должны свое делать. Понимаешь, свое.

Я, когда стал Президентом, МАЗ ничего не производил и несколько делал «Неопланов». По-моему, «Неоплан» был у нас на МАЗе. Я говорю: ну, хорошо. «Неоплан» – это хорошо, но это МАЗ. Ставил им задачу жестокую: через столько лет отказаться от всяких иностранцев. Технологии они получили от немцев, прочее, прочее, прочее. Через несколько лет они ушли от иностранцев. Мы сегодня имеем свой автомобиль.

Там тоже что-то, может быть, импортное, но это наша машина, никто не скажет, что она импортная. Точно так и здесь. 5-10 лет назад вы комплектующие завозили, сегодня локализация – это замена иностранного белорусским. Делайте. Нам нужен пресс, чтобы дать им возможность освободить вовремя поля, убрать солому. Бери на контроль, тереби его, чтобы он сделал. А то ты уже его предлагаешь на новую должность. Что это за кадровая политика. Он еще не успел здесь что-то сделать, давай его туда посылать будем, назначать и так далее. Пусть здесь себя покажут. Поэтому пресс и робот для доения скота.

Читайте также:

Второй раз за две недели. Лукашенко снова посетил хозяйство «‎Озерицкий-Агро»

Лукашенко о заготовке корма: если сделать всё как следует, получится корм со стопроцентной сохранностью

Лукашенко: скажу откровенно – крестьяне в этом году молодцы!