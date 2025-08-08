«Сделай не хуже иностранного». Лукашенко поставил новые задачи белорусской промышленности

Президент Беларуси проинспектировал ход уборки озимого рапса на примере одного из полей сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро». Урожайность здесь составляет 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О поставленных задачах Александр Лукашенко не забывает. Речь зашла о еще нескольких, без которых развитие агросектора страны будет недостаточно эффективным. Это хорошо понимают присутствующие ответственные, но почему-то не спрашивают с отсутствующих исполнителей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Назначаю вице-премьера. Каранкевич, есть такой вице-премьер. Я ему поставил задачу как человеку, ответственному за промышленность. Сделай пресс не хуже иностранного. Импортный пресс, что наш, бобруйский или еще какой-то. И второе, сделай, пожалуйста, робот для доения коров. Но давайте откровенно говорить, как бы прискорбно ни было, у нас импортный пресс на сегодня лучше, чем наш. Я не знаю, доминирует он у тебя или нет по обеспеченности сельского хозяйства. Ну, раз ты говоришь, наверное, так. А мы должны свое делать. Понимаешь, свое.
Я, когда стал Президентом, МАЗ ничего не производил и несколько делал «Неопланов». По-моему, «Неоплан» был у нас на МАЗе. Я говорю: ну, хорошо. «Неоплан» – это хорошо, но это МАЗ. Ставил им задачу жестокую: через столько лет отказаться от всяких иностранцев. Технологии они получили от немцев, прочее, прочее, прочее. Через несколько лет они ушли от иностранцев. Мы сегодня имеем свой автомобиль.
Там тоже что-то, может быть, импортное, но это наша машина, никто не скажет, что она импортная. Точно так и здесь. 5-10 лет назад вы комплектующие завозили, сегодня локализация – это замена иностранного белорусским. Делайте. Нам нужен пресс, чтобы дать им возможность освободить вовремя поля, убрать солому. Бери на контроль, тереби его, чтобы он сделал. А то ты уже его предлагаешь на новую должность. Что это за кадровая политика. Он еще не успел здесь что-то сделать, давай его туда посылать будем, назначать и так далее. Пусть здесь себя покажут. Поэтому пресс и робот для доения скота.
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