«Это за мой счёт!» Лукашенко угостил журналистов рапсовым маслом

Президент Беларуси проинспектировал ход уборки озимого рапса на примере одного из полей сельхозпредприятия «‎Озерицкий-Агро», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайность здесь – 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей по стране. Добиться высоких результатов удается за счет ряда факторов, среди которых и надежная техника. В этом контексте Президент акцентировал внимание на необходимости активнее развивать собственную производственную базу.

А теперь о масле, которое активно используют европейцы (80 % отдают предпочтение ему) и только распробовали белорусы. Рапсовое – здоровая альтернатива привычному подсолнечному и модному гхи. Александр Лукашенко уже несколько лет пиарит этот продукт, не секрет, что на президентской кухне им активно пользуются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я года три назад думаю, ну я же такой... Ну начал готовить на рапсовом масле. Сначала как-то с горчинкой было, а потом, когда Сырова рассказала на СТВ, что масло рапсовое – это не только масло, но и шерсть, и шкура, и кожа, и прочее. Я начал готовить только на рапсовом масле. Действительно очень полезный продукт. Подсолнечное масло – не то. Но самая масштабная пиар-акция рапсового масла случилась сегодня.