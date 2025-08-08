«Это за мой счёт!» Лукашенко угостил журналистов рапсовым маслом
Президент Беларуси проинспектировал ход уборки озимого рапса на примере одного из полей сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайность здесь – 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей по стране. Добиться высоких результатов удается за счет ряда факторов, среди которых и надежная техника. В этом контексте Президент акцентировал внимание на необходимости активнее развивать собственную производственную базу.
А теперь о масле, которое активно используют европейцы (80 % отдают предпочтение ему) и только распробовали белорусы. Рапсовое – здоровая альтернатива привычному подсолнечному и модному гхи. Александр Лукашенко уже несколько лет пиарит этот продукт, не секрет, что на президентской кухне им активно пользуются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я года три назад думаю, ну я же такой... Ну начал готовить на рапсовом масле. Сначала как-то с горчинкой было, а потом, когда Сырова рассказала на СТВ, что масло рапсовое – это не только масло, но и шерсть, и шкура, и кожа, и прочее. Я начал готовить только на рапсовом масле. Действительно очень полезный продукт. Подсолнечное масло – не то.
Но самая масштабная пиар-акция рапсового масла случилась сегодня.
Вот смотри, какая красивая бутылка. Я Ивану дарю. Готовь ему. И угости Тура и Сырову. А то Тур улыбается…
– Давайте им хозяйство дадим на группу пуловских журналистов. Специалисты такие.
– Алена там, возле дачи твоей, пускай берет землю. Вот, смотри, красота какая. Ну что мы тут рассуждаем? На тебе, попробуешь и журналистов угостишь. Это за мой счет, не волнуйся. Тебе стакан. Ты поставила на место?
– Да.
– Я думал, ты дома посеешь, там и проверишь.
– Так я его заберу.
– Забери, не повезет же она домой.
– Масло очень полезное. И вообще я сторонник того, чтобы питаться тем, что вот у тебя растет.
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