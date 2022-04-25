Не факт, что откроется. Что на самом деле происходит с санаторием «Белоруссия» в Юрмале?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Поговорим о санатории проблемном, который в Латвии находится, в Юрмале. Поступала противоречивая информация: то закрыт он, то не закрыт. Нам удалось дозвониться.

– Это санаторий «Белоруссия», Юрмала, Латвия?

– Да.

– Можно забронировать номер?

– Нет, санаторий временно закрыт.

– А что случилось?

– […].

– Как долго вообще ждать?

– Пока не знаем.

– Санаторий закрывается?

– Да, принято решение временно приостановить деятельность санатория.

– Когда вообще примерно можно будет позвонить, чтобы узнать, что да как?

– Пробуйте звонить в мае, во второй половине мая. Может быть, у нас будет какая-то информация к тому времени. Алена Сырова:

Почему называется срок вторая половина мая? Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, вторая половина мая – это уже все, сезон потерян для этого санатория.

Светлана Кончиц, директор государственного туроператора «Центркурорт»:

Санаторий «Белоруссия» – это санаторий Управления делами Президента. Он в 2020, 2021 годах принимал только туристов и гостей именно из стран Латвии и иных стран Евросоюза. Потому что въезд на территорию санатория был запрещен белорусам. В основном отдыхали только латвийские туристы. Кирилл Казаков:

То есть здесь пошли по этому методу – для местных он работает. Светлана Кончиц:

Да, для местных. Уплачивали в бюджет достаточно огромные суммы. И почти 180 человек сотрудников сейчас фактически останутся без работы. Часть уже уволились по собственному желанию. Это, в основном, граждане Латвии. То есть белорусов там буквально было несколько человек. Директор санатория и еще несколько врачей. Все остальные были именно латыши. На текущий момент санаторий фактически закрыт. Какая ситуация будет в середине мая – тоже проблематичная, и не факт, что санаторий откроется. Алена Сырова:

Можно ли считать потерянным сезон в конце мая? Или это только начало? Ядвига Шапорова, заведующая кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ:

Как мы учим своих студентов, всегда есть мысли и творчество.