Не факт, что откроется. Что на самом деле происходит с санаторием «Белоруссия» в Юрмале?
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Поговорим о санатории проблемном, который в Латвии находится, в Юрмале. Поступала противоречивая информация: то закрыт он, то не закрыт. Нам удалось дозвониться.
– Это санаторий «Белоруссия», Юрмала, Латвия?
– Да.
– Можно забронировать номер?
– Нет, санаторий временно закрыт.
– А что случилось?
– […].
– Как долго вообще ждать?
– Пока не знаем.
– Санаторий закрывается?
– Да, принято решение временно приостановить деятельность санатория.
– Когда вообще примерно можно будет позвонить, чтобы узнать, что да как?
– Пробуйте звонить в мае, во второй половине мая. Может быть, у нас будет какая-то информация к тому времени.
Алена Сырова:
Почему называется срок вторая половина мая?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, вторая половина мая – это уже все, сезон потерян для этого санатория.
Светлана Кончиц, директор государственного туроператора «Центркурорт»:
Санаторий «Белоруссия» – это санаторий Управления делами Президента. Он в 2020, 2021 годах принимал только туристов и гостей именно из стран Латвии и иных стран Евросоюза. Потому что въезд на территорию санатория был запрещен белорусам. В основном отдыхали только латвийские туристы.
Кирилл Казаков:
То есть здесь пошли по этому методу – для местных он работает.
Светлана Кончиц:
Да, для местных. Уплачивали в бюджет достаточно огромные суммы. И почти 180 человек сотрудников сейчас фактически останутся без работы. Часть уже уволились по собственному желанию. Это, в основном, граждане Латвии. То есть белорусов там буквально было несколько человек. Директор санатория и еще несколько врачей. Все остальные были именно латыши. На текущий момент санаторий фактически закрыт. Какая ситуация будет в середине мая – тоже проблематичная, и не факт, что санаторий откроется.
Алена Сырова:
Можно ли считать потерянным сезон в конце мая? Или это только начало?
Ядвига Шапорова, заведующая кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ:
Как мы учим своих студентов, всегда есть мысли и творчество.
Кирилл Казаков:
Мне кажется, в конце мая продавать уже…
Светлана Кончиц:
Это же санаторий круглогодичный, это же все-таки лечебный.
Ядвига Шапорова:
Мне здесь немножко сложно отвечать на данный вопрос, поскольку я больше знаю ситуацию по системе образования. Если говорить по системе образования в целом, то Министерство образования, вы знаете, не теряло времени, может быть, даже предчувствие складывающейся ситуации. Вы знаете, что сейчас большая программа развивается образовательного туризма.
Директор санатория «Ружанский»: каждый год мы добавляем около 10% среднегодовой заполняемости. Читайте здесь.