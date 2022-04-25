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Не факт, что откроется. Что на самом деле происходит с санаторием «Белоруссия» в Юрмале?

25 апреля 2022 16:37
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Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Поговорим о санатории проблемном, который в Латвии находится, в Юрмале. Поступала противоречивая информация: то закрыт он, то не закрыт. Нам удалось дозвониться.  

Не факт, что откроется. Что на самом деле происходит с санаторием «Белоруссия» в Юрмале?-1

Это санаторий «Белоруссия», Юрмала, Латвия?  
– Да.  
– Можно забронировать номер?  
– Нет, санаторий временно закрыт.  
– А что случилось?  
[…].  
– Как долго вообще ждать?  
– Пока не знаем.  
– Санаторий закрывается?  
– Да, принято решение временно приостановить деятельность санатория.  
– Когда вообще примерно можно будет позвонить, чтобы узнать, что да как?  
– Пробуйте звонить в мае, во второй половине мая. Может быть, у нас будет какая-то информация к тому времени.  

Алена Сырова:  
Почему называется срок вторая половина мая?  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Мне кажется, вторая половина мая – это уже все, сезон потерян для этого санатория.  

Не факт, что откроется. Что на самом деле происходит с санаторием «Белоруссия» в Юрмале?-4

Светлана Кончиц, директор государственного туроператора «Центркурорт»:  
Санаторий «Белоруссия» – это санаторий Управления делами Президента. Он в 2020, 2021 годах принимал только туристов и гостей именно из стран Латвии и иных стран Евросоюза. Потому что въезд на территорию санатория был запрещен белорусам. В основном отдыхали только латвийские туристы.  

Кирилл Казаков:  
То есть здесь пошли по этому методу – для местных он работает.  

Светлана Кончиц:  
Да, для местных. Уплачивали в бюджет достаточно огромные суммы. И почти 180 человек сотрудников сейчас фактически останутся без работы. Часть уже уволились по собственному желанию. Это, в основном, граждане Латвии. То есть белорусов там буквально было несколько человек. Директор санатория и еще несколько врачей. Все остальные были именно латыши. На текущий момент санаторий фактически закрыт. Какая ситуация будет в середине мая – тоже проблематичная, и не факт, что санаторий откроется.  

Алена Сырова:  
Можно ли считать потерянным сезон в конце мая? Или это только начало?  

Ядвига Шапорова, заведующая кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ:  
Как мы учим своих студентов, всегда есть мысли и творчество.  

Не факт, что откроется. Что на самом деле происходит с санаторием «Белоруссия» в Юрмале?-7

Кирилл Казаков:  
Мне кажется, в конце мая продавать уже…  

Светлана Кончиц:  
Это же санаторий круглогодичный, это же все-таки лечебный.  

Ядвига Шапорова:  
Мне здесь немножко сложно отвечать на данный вопрос, поскольку я больше знаю ситуацию по системе образования. Если говорить по системе образования в целом, то Министерство образования, вы знаете, не теряло времени, может быть, даже предчувствие складывающейся ситуации. Вы знаете, что сейчас большая программа развивается образовательного туризма.  

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# Санатории # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Светлана Кончиц # Ядвига Шапорова # Фотофакт

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