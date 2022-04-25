«Это большой удар по семьям детей». Как Беларуси следует поступить со своим санаторием в Друскининкае?

Алексей Желенков, заместитель начальника отдела госзакупок и методологической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Мы постоянно следим за развитием ситуации с санаторием «Беларусь» в Друскининкае. Мы переживаем, что материально-техническая база данной здравницы, которая постоянно принимала детей с заболеванием «детский церебральный паралич», и работа с этими детьми там была налажена на самом высоком уровне. Наверное, лучше, чем в каком-либо другом санатории Республики Беларусь. Это большой удар по семьям детей. Конкретно это удар по детям. Тем не менее те 90 детей, которых принимал санаторий в последние несколько месяцев до введения очередных ограничений, – это были не дети данной категории. Литовская Республика создала такие условия, при которых дети с сопровождением, а дети-инвалиды у нас едут с сопровождением, никак поехать в этот санаторий не могли, потому что любой сопровождающий, который туда бы приезжал, он должен был бы уйти на карантин на 10 дней, причем невозможно было организовать этот карантин на территории.

Алена Сырова, СТВ:

Создавали заведомо невыполнимые условия?

Алексей Желенков:

Ну, не совсем. У них были противоэпидемические ограничения.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я понимаю, что это наша национальная собственность. Я понимаю, что там специализированное лечение проводится. Но если мы сталкиваемся уже который год с проблемами в этом санатории или, например, в санатории, который находится в Юрмале, у нас постоянно там какие-то вопросы возникают с местными властями, может, сдать его в аренду? Друскининкай все-таки не так далеко от границы находится. Природная зона мало чем отличается от Гродненской области. С одной стороны, я понимаю, что это наша собственность, но, может, есть какие-то юридические вещи? Сдали в аренду, они нам деньги платят и сами занимаются этим.