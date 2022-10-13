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Президент Казахстана: мы будем предпринимать всё возможное, чтобы развивать с Беларусью эффективное сотрудничество

13 октября 2022 11:18
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Александр Лукашенко принял участие в крупном азиатском форуме и провел ряд двусторонних встреч в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 13 октября Астана собрала на масштабный диалог участников и наблюдателей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. За столом переговоров – наши давние и проверенные партнеры, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Азербайджан, Арабские Эмираты, Турция, Пакистан.

Президент Казахстана: мы будем предпринимать всё возможное, чтобы развивать с Беларусью эффективное сотрудничество-1

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Правильно вы сказали, что сейчас нужно ставить вопрос Евразии как таковой, поскольку континенты не существуют по отдельности, но Азия показывает очень хорошие результаты в своем развитии. Безусловно, такой регион с большим будущим в плане экономического развития. Но и хотел бы, пользуясь возможностью, сказать, что с моей стороны будет предприниматься все возможное, чтобы мы с Беларусью развивали и продолжали развивать очень эффективное многостороннее сотрудничество.

Президент Казахстана: мы будем предпринимать всё возможное, чтобы развивать с Беларусью эффективное сотрудничество-4

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# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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