Президент Казахстана: мы будем предпринимать всё возможное, чтобы развивать с Беларусью эффективное сотрудничество

Александр Лукашенко принял участие в крупном азиатском форуме и провел ряд двусторонних встреч в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 13 октября Астана собрала на масштабный диалог участников и наблюдателей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. За столом переговоров – наши давние и проверенные партнеры, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Азербайджан, Арабские Эмираты, Турция, Пакистан.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Правильно вы сказали, что сейчас нужно ставить вопрос Евразии как таковой, поскольку континенты не существуют по отдельности, но Азия показывает очень хорошие результаты в своем развитии. Безусловно, такой регион с большим будущим в плане экономического развития. Но и хотел бы, пользуясь возможностью, сказать, что с моей стороны будет предприниматься все возможное, чтобы мы с Беларусью развивали и продолжали развивать очень эффективное многостороннее сотрудничество.