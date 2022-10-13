«Надо смелее брать бразды правления миром». О чём Лукашенко говорил с Токаевым на встрече в Астане?

Александр Лукашенко принял участие в крупном азиатском форуме и провел ряд двусторонних встреч в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 13 октября Астана собрала на масштабный диалог участников и наблюдателей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. За столом переговоров – наши давние и проверенные партнеры, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Азербайджан, Арабские Эмираты, Турция, Пакистан.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я действительно искренне не просто ощущаю, но и считаю, как сегодня сказал, настает время Азии. Все сейчас ищут, на кого бы опереться. И так случилось, что ШОС и ваша организация, которая была создана по инициативе Казахстана, и то, что вы сейчас начали развивать эту организацию, превращать ее в глобальную, – это очень правильно. Поэтому надо смелее брать бразды правления миром, если можно так сказать, в руки и управлять.

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