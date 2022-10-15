Лукашенко: мы участвуем в военной операции, имея в виду, что поддерживаем Россию всячески

Репортер старейшего американского канала в Астане записал 20-минутное интервью с нашим Президентом. Интересно, что большую часть разговора заняли вопросы, касающиеся руководителя России. Впрочем, за океаном прекрасно понимают, что Александр Лукашенко и Владимир Путин давно работают вместе и знают друг друга, как никто. Потому наш Президент со всей ответственностью заявил о том, что у руководства России не было и нет планов применять ядерное оружие в Украине. А что касается Беларуси и нашего участия в СВО, то для тех, кто не слышал нашей позиции, неоднократно озвученной прежде, Александр Лукашенко повторил еще раз.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам пребывает по 400-500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие. Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия, и мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим. Ну, видимо, нас не хотят слушать и не хотят услышать. Это дело ваше.