«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

Новости Беларуси. Сберечь мир и согласие в обществе, гордиться предками и сохранить традиции. Так, по-отечески, Александр Лукашенко сегодня, 27 июня, напутствовал молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске состоялся Республиканский бал выпускников. По традиции, приглашение от Президента получают те, кто проявил себя не только в учебе, но и достиг результатов в науке, искусстве или спорте. В зале – более 200 человек. Уже завтра им предстоит брать новые высоты на первом рабочем месте. Жить и работать на благо страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что гордится выпускниками. Особые слова благодарности от Президента прозвучали в адрес будущих медиков, которые стали достойными помощниками для старших коллег в экстремальной ситуации. Евгений Пустовой о том, что всегда вспоминают с трепетом. Это лицо молодой Беларуси. Они незначительно моложе суверенитета, но создавать облик новой страны именно им. Вместо красной дорожки – зеркальная. А свои университетские «оскары» они уже получили. Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»

Об историческом наследии наша молодежь помнит. В юбилейный год Победы перед выпускным балом наследники победителей возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

Никакие гигабайты информационных продуктов современности не могут заменить историческое наследие – фундамент суверенитета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В год 75-летия Великой Победы хочу напомнить, что все мы еще и наследники победителей. Это ко многому обязывает, но главное – дает вам право гордиться своим происхождением, своей страной и историей. Глядя на вас, таких красивых, умных, целеустремленных, я думаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в обществе, как гордитесь предками и бережете традиции. Рад, что вы уже включились в реальную жизнь, а не какую-то иллюзорную, которую порой нам пытаются навязать, что многие из вас состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники, активно реализующие свои таланты в культуре и искусстве.

Особенно хочу отметить выпускников медицинских вузов, которые в экстремальной ситуации проявили себя настоящими профессионалами. В борьбе за здоровье человека смело, плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами. В сложный период показали, что отечественное здравоохранение, жизнь и здоровье людей, будущее страны, как и прежде, будут в надежных руках.