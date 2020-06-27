«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента
Новости Беларуси. Сберечь мир и согласие в обществе, гордиться предками и сохранить традиции. Так, по-отечески, Александр Лукашенко сегодня, 27 июня, напутствовал молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске состоялся Республиканский бал выпускников.
По традиции, приглашение от Президента получают те, кто проявил себя не только в учебе, но и достиг результатов в науке, искусстве или спорте. В зале – более 200 человек. Уже завтра им предстоит брать новые высоты на первом рабочем месте. Жить и работать на благо страны.
Александр Лукашенко подчеркнул, что гордится выпускниками. Особые слова благодарности от Президента прозвучали в адрес будущих медиков, которые стали достойными помощниками для старших коллег в экстремальной ситуации.
Евгений Пустовой о том, что всегда вспоминают с трепетом.
Это лицо молодой Беларуси. Они незначительно моложе суверенитета, но создавать облик новой страны именно им. Вместо красной дорожки – зеркальная. А свои университетские «оскары» они уже получили.
Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»
Об историческом наследии наша молодежь помнит. В юбилейный год Победы перед выпускным балом наследники победителей возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».
Никакие гигабайты информационных продуктов современности не могут заменить историческое наследие – фундамент суверенитета.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В год 75-летия Великой Победы хочу напомнить, что все мы еще и наследники победителей. Это ко многому обязывает, но главное – дает вам право гордиться своим происхождением, своей страной и историей. Глядя на вас, таких красивых, умных, целеустремленных, я думаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в обществе, как гордитесь предками и бережете традиции.
Рад, что вы уже включились в реальную жизнь, а не какую-то иллюзорную, которую порой нам пытаются навязать, что многие из вас состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники, активно реализующие свои таланты в культуре и искусстве.
Особенно хочу отметить выпускников медицинских вузов, которые в экстремальной ситуации проявили себя настоящими профессионалами. В борьбе за здоровье человека смело, плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами. В сложный период показали, что отечественное здравоохранение, жизнь и здоровье людей, будущее страны, как и прежде, будут в надежных руках.
Со студентами-врачами, которые тоже помогали бороться с пандемией страха, Президент обещал встретиться лично. А на сегодняшнем балу больше всего приглашено именно будущих врачей. Два десятка выпускников медуниверситетов – это каждый десятый. Ректор столичного меда на крыло поставил тысячи докторов, но за этот выпуск особо горд.