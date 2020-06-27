Когда-то она приехала из Луганска. Выпускница Академии управления при Президенте рассказывает о своей жизни в Беларуси

Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников проходит 27 июня в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го
Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников проходит 27 июня в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го
В 2020 году диплом о высшем образовании получат 53,5 тысячи молодых людей. Приглашение от Президента – у лучших представителей белорусских вузов.
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Все детали предстоящего события расскажет Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Выпускники белорусских вузов готовятся к встрече с главой государства.
Мария Анисимова, выпускница Академии управления при Президенте Беларуси:
Настроение отличное. Действительно впечатляет масштаб мероприятия. Видно, что все волнуются, но я пока держусь.
График у девушки насыщенный. Как говорят, спортсменка, отличница и просто красавица. За ее хрупкими плечами – победы на международных юридических конкурсах и танцевальных фестивалях. А еще она превосходно плавает. В Синеокую переехала из Луганска. И берега Свислочи стали для нее родными.
Мария Анисимова:
Знакомство с Минском началось именно отсюда. Почему-то я была уверена, что название реки – Немига. И я потом всем рассказывала, что такая красивая река есть в центре Минска, с названием Немига.
Первое, что бросилось в глаза – это то, что в Беларуси очень чисто по сравнению с некоторыми другими странами. Казалось бы, что в этом такого? Но это действительно очень показательно, я считаю.
Сейчас юрист-хозяйственник входит в конкурентную борьбу рынка труда. Багаж знаний Академии управления и «чемодан» различных наград помогают.
Мария Анисимова:
Мне кажется, в юридической профессии я найду себя.
Мария уже успела прославить нашу страну. А ее мама, кстати, фельдшер скорой помощи.