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Когда-то она приехала из Луганска. Выпускница Академии управления при Президенте рассказывает о своей жизни в Беларуси

27 июня 2020 14:57
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Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников проходит 27 июня в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Когда-то она приехала из Луганска. Выпускница Академии управления при Президенте рассказывает о своей жизни в Беларуси-1

Когда-то она приехала из Луганска. Выпускница Академии управления при Президенте рассказывает о своей жизни в Беларуси-3

В 2020 году диплом о высшем образовании получат 53,5 тысячи молодых людей. Приглашение от Президента – у лучших представителей белорусских вузов.

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Все детали предстоящего события расскажет Евгений Пустовой.

Когда-то она приехала из Луганска. Выпускница Академии управления при Президенте рассказывает о своей жизни в Беларуси-6

Евгений Пустовой, корреспондент:
Сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Выпускники белорусских вузов готовятся к встрече с главой государства.

Когда-то она приехала из Луганска. Выпускница Академии управления при Президенте рассказывает о своей жизни в Беларуси-9

Мария Анисимова, выпускница Академии управления при Президенте Беларуси:
Настроение отличное. Действительно впечатляет масштаб мероприятия. Видно, что все волнуются, но я пока держусь.

График у девушки насыщенный. Как говорят, спортсменка, отличница и просто красавица. За ее хрупкими плечами – победы на международных юридических конкурсах и танцевальных фестивалях. А еще она превосходно плавает. В Синеокую переехала из Луганска. И берега Свислочи стали для нее родными.

Когда-то она приехала из Луганска. Выпускница Академии управления при Президенте рассказывает о своей жизни в Беларуси-12

Мария Анисимова:
Знакомство с Минском началось именно отсюда. Почему-то я была уверена, что название реки – Немига. И я потом всем рассказывала, что такая красивая река есть в центре Минска, с названием Немига.

Первое, что бросилось в глаза – это то, что в Беларуси очень чисто по сравнению с некоторыми другими странами. Казалось бы, что в этом такого? Но это действительно очень показательно, я считаю.

Сейчас юрист-хозяйственник входит в конкурентную борьбу рынка труда. Багаж знаний Академии управления и «чемодан» различных наград помогают.

Когда-то она приехала из Луганска. Выпускница Академии управления при Президенте рассказывает о своей жизни в Беларуси-15

Мария Анисимова:
Мне кажется, в юридической профессии я найду себя.

Мария уже успела прославить нашу страну. А ее мама, кстати, фельдшер скорой помощи.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Мария Анисимова # Фотофакт

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