Рачков: людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с обстановкой в мире

ВНС принимает решения на благо дальнейшего развития страны. От них будет зависеть будущее народа и государства. Так считают делегаты первого заседания Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это и представители власти, всех регионов, молодежи и ведущих общественных объединений и партий. Маркевич: наша страна всегда нацелена на конструктивный разговор со всеми, кто приходит с миром.