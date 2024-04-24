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Рачков: людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с обстановкой в мире

24 апреля 2024 14:14
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ВНС принимает решения на благо дальнейшего развития страны. От них будет зависеть будущее народа и государства. Так считают делегаты первого заседания Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это и представители власти, всех регионов, молодежи и ведущих общественных объединений и партий.

Маркевич: наша страна всегда нацелена на конструктивный разговор со всеми, кто приходит с миром.

Рачков: людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с обстановкой в мире-1

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Cовета депутатов, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Это историческая миссия, миссия быть стабилизатором в период перехода и смены поколения. Это возможность определять наши основные документы, основные направления развития нашей страны именно с опорой на общественное мнение, на мнение всего народа, всех слоев нашего общества без исключения.

Рачков: людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с обстановкой в мире-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мы, парламентарии, депутаты Палаты представителей, очень активно общаемся со своими избирателями в трудовых коллективах. Хочу сказать, что наряду с вопросами социально-экономического характера, людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с этой мировой обстановкой, с тем давлением, которое оказывается на Республику Беларусь. С теми военными масштабными учениями, которые проводятся странами НАТО по периметру нашей страны.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Дмитрий Демидов # Сергей Рачков

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