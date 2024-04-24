Рачков: людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с обстановкой в мире
ВНС принимает решения на благо дальнейшего развития страны. От них будет зависеть будущее народа и государства. Так считают делегаты первого заседания Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это и представители власти, всех регионов, молодежи и ведущих общественных объединений и партий.
Маркевич: наша страна всегда нацелена на конструктивный разговор со всеми, кто приходит с миром.
Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Cовета депутатов, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Это историческая миссия, миссия быть стабилизатором в период перехода и смены поколения. Это возможность определять наши основные документы, основные направления развития нашей страны именно с опорой на общественное мнение, на мнение всего народа, всех слоев нашего общества без исключения.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мы, парламентарии, депутаты Палаты представителей, очень активно общаемся со своими избирателями в трудовых коллективах. Хочу сказать, что наряду с вопросами социально-экономического характера, людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с этой мировой обстановкой, с тем давлением, которое оказывается на Республику Беларусь. С теми военными масштабными учениями, которые проводятся странами НАТО по периметру нашей страны.
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