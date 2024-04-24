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«Можем выполнить все поставленные задачи» – брестские пограничники о речи Лукашенко на ВНС

24 апреля 2024 14:03
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Не путать белорусское миролюбие и пацифизм призвал Президент Беларуси, выступая на ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства уделил достаточно много внимания вопросам международной безопасности и тому, что происходит совсем рядом с нами. Александр Лукашенко подчеркнул: на западных границах Беларусь лицом к лицу стоит с НАТО.

«Можем выполнить все поставленные задачи» – брестские пограничники о речи Лукашенко на ВНС-1

Это хорошо знают в Брестской пограничной группе. Почти две сотни ее офицеров и военнослужащих также следят за ходом первого заседания Всебелорусского народного собрания в режиме реального времени. Просмотр трансляции организовали и на каждой заставе на участке границы протяженностью более 340 километров.

«Можем выполнить все поставленные задачи» – брестские пограничники о речи Лукашенко на ВНС-4

Андрей Лобач, начальник мобильной заставы Брестской пограничной группы:
Александр Григорьевич Лукашенко заострил внимание на складывающейся международной обстановке, указал, какие есть вызовы и угрозы нашей стране. Мы можем уверенно заявить, что мы можем выполнить все поставленные задачи по предназначению – обеспечению пограничной безопасности, которая является составной частью национальной безопасности Республики Беларусь.

«Можем выполнить все поставленные задачи» – брестские пограничники о речи Лукашенко на ВНС-7

Владислав Ерошов, старший водитель комендантской роты Брестской пограничной группы:
Глава государства правильно отметил, что не нужно путать миролюбие белорусов с пацифизмом. Для успеха каждый должен исполнять свои обязанности и долг.

«Можем выполнить все поставленные задачи» – брестские пограничники о речи Лукашенко на ВНС-10

Под защитой Брестской пограничной группы рубежи Беларуси с Украиной и Польшей. Пока по одну сторону – театр военных действий, а по другую – гибридная война, провокации и миграционный кризис. Ежедневная задача пограничников – гарантировать безопасность страны.

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# Всебелорусское народное собрание # общество

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