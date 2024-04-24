«Можем выполнить все поставленные задачи» – брестские пограничники о речи Лукашенко на ВНС

Не путать белорусское миролюбие и пацифизм призвал Президент Беларуси, выступая на ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства уделил достаточно много внимания вопросам международной безопасности и тому, что происходит совсем рядом с нами. Александр Лукашенко подчеркнул: на западных границах Беларусь лицом к лицу стоит с НАТО.

Это хорошо знают в Брестской пограничной группе. Почти две сотни ее офицеров и военнослужащих также следят за ходом первого заседания Всебелорусского народного собрания в режиме реального времени. Просмотр трансляции организовали и на каждой заставе на участке границы протяженностью более 340 километров.

Андрей Лобач, начальник мобильной заставы Брестской пограничной группы:

Александр Григорьевич Лукашенко заострил внимание на складывающейся международной обстановке, указал, какие есть вызовы и угрозы нашей стране. Мы можем уверенно заявить, что мы можем выполнить все поставленные задачи по предназначению – обеспечению пограничной безопасности, которая является составной частью национальной безопасности Республики Беларусь.