Караник: ВНС всегда выполняло стабилизирующую функцию в сложные моменты новейшей белорусской истории

Юлия Алексеюк, СТВ: Владимир Степанович, сегодня начинает работу историческое заседание Всебелорусского народного собрания. Это новый конституционный статус, новые возможности и новые решения. В чем вы видите новую роль для развития нашей страны?

Юлия Алексеюк: Гродненская область – регион особый. Все-таки это западный форпост. И сегодня обстановка вокруг нашей страны непростая – соседи проводят недружественную политику. Как Гродненщине удается в таких условиях жить и развиваться?

Владимир Караник, председатель Г родненского областного исполнительного комитета, делегат VII В себелорусского народного собрания: Всебелорусское народное собрание всегда выполняло стабилизирующую функцию в какие-то сложные моменты новейшей белорусской истории. Оно определяло будущий вектор развития страны. Сейчас, глядя на столь представительный орган, – делегаты представляют все слои населения, все регионы, при этом оно имеет конституционный статус – я считаю, что это символ нашего единства. Это гарантия того, что, несмотря на все внешнее давление, все неблагоприятные факторы вокруг Беларуси, нам будет обеспечено динамичное, поступательное движение вперед, и мы сохраним все свои основные ориентиры и принципы. Мы социально ориентированное государство, помнящее свою историю и устремленное в будущее.

Владимир Караник:

А мы мало обращаем внимания на риторику, которая вокруг наших границ звучит из уст отдельных политиков. Мы понимаем, что безопасность наших рубежей надежно обеспечена, как и безопасность внутри страны. И мы понимаем, что основное (это не раз и Президент говорил) – это экономическая безопасность, развитие, выполнение всех своих социальных обязательств. И если регион будет сплоченно работать и двигаться вперед, никакие внешние воздействия ему не страшны. Как показал опыт предыдущих лет, все равно будут попытки раскачать ситуацию изнутри. И пока мы вместе, пока мы работаем и развиваемся, нам это не страшно.

Какие решения будут важны для Гродненской области?

Юлия Алексеюк:

Какие важные решения вы видите в контексте развития Беларуси именно для Гродненской области?

Владимир Караник:

Гродненская область – это неотъемлемая часть Республики Беларусь. Это и Концепции национальной безопасности, чтобы каждый гражданин нашей страны был уверен, что безопасность будет обеспечена. Это и проект социально-экономического развития. Мы понимаем, что ВНС всегда определяет ориентиры. Мы настроены на то, чтобы ставить самые амбициозные цели. Но не просто ставить, но и вместе их достигать.

Как жители Гродненщины отреагировали на проведение ВНС?

Юлия Алексеюк:

Как реагируют жители Гродненской области на проведение ВНС? Какой интерес проявляют?