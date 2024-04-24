Прямой эфир

Караник: ВНС всегда выполняло стабилизирующую функцию в сложные моменты новейшей белорусской истории

24 апреля 2024 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продолжаем онлайн-диалог с участниками VII Всебелорусского народного собрания. Во Дворце Республики работает выездная студия СТВ. Мнения делегатов, политологов и экспертов – обсуждаем главные моменты в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Владимир Степанович, сегодня начинает работу историческое заседание Всебелорусского народного собрания. Это новый конституционный статус, новые возможности и новые решения. В чем вы видите новую роль для развития нашей страны?

ВНС – это символ нашего единства, оно всегда выполняло стабилизирующую функцию

Караник: ВНС всегда выполняло стабилизирующую функцию в сложные моменты новейшей белорусской истории-1

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Всебелорусское народное собрание всегда выполняло стабилизирующую функцию в какие-то сложные моменты новейшей белорусской истории. Оно определяло будущий вектор развития страны. Сейчас, глядя на столь представительный орган, – делегаты представляют все слои населения, все регионы, при этом оно имеет конституционный статус – я считаю, что это символ нашего единства. Это гарантия того, что, несмотря на все внешнее давление, все неблагоприятные факторы вокруг Беларуси, нам будет обеспечено динамичное, поступательное движение вперед, и мы сохраним все свои основные ориентиры и принципы. Мы социально ориентированное государство, помнящее свою историю и устремленное в будущее.

Юлия Алексеюк:
Гродненская область – регион особый. Все-таки это западный форпост. И сегодня обстановка вокруг нашей страны непростая – соседи проводят недружественную политику. Как Гродненщине удается в таких условиях жить и развиваться?

«Безопасность наших рубежей надежно обеспечена, как и безопасность внутри страны»

Караник: ВНС всегда выполняло стабилизирующую функцию в сложные моменты новейшей белорусской истории-4

Владимир Караник:
А мы мало обращаем внимания на риторику, которая вокруг наших границ звучит из уст отдельных политиков. Мы понимаем, что безопасность наших рубежей надежно обеспечена, как и безопасность внутри страны. И мы понимаем, что основное (это не раз и Президент говорил) – это экономическая безопасность, развитие, выполнение всех своих социальных обязательств. И если регион будет сплоченно работать и двигаться вперед, никакие внешние воздействия ему не страшны. Как показал опыт предыдущих лет, все равно будут попытки раскачать ситуацию изнутри. И пока мы вместе, пока мы работаем и развиваемся, нам это не страшно.

Какие решения будут важны для Гродненской области?

Юлия Алексеюк:
Какие важные решения вы видите в контексте развития Беларуси именно для Гродненской области?

Владимир Караник:
Гродненская область – это неотъемлемая часть Республики Беларусь. Это и Концепции национальной безопасности, чтобы каждый гражданин нашей страны был уверен, что безопасность будет обеспечена. Это и проект социально-экономического развития. Мы понимаем, что ВНС всегда определяет ориентиры. Мы настроены на то, чтобы ставить самые амбициозные цели. Но не просто ставить, но и вместе их достигать.

Как жители Гродненщины отреагировали на проведение ВНС?

Юлия Алексеюк:
Как реагируют жители Гродненской области на проведение ВНС? Какой интерес проявляют?

Караник: ВНС всегда выполняло стабилизирующую функцию в сложные моменты новейшей белорусской истории-7

Владимир Караник:
Большой интерес, с ожиданием и пониманием. На этапе подготовки к референдуму по внесению изменений в Конституцию проходило очень много встреч, круглых столов. И те вопросы, которые возникали: «Зачем необходимо ВНС?», «Почему необходимо придать конституционный статус ему?» – были даны исчерпывающие ответы. Люди понимают важность такого представительного органа как стабилизирующей функции и как залог успешного развития страны.

Читайте также:

Делегаты ВНС почтили память героев Великой Отечественной на площади Победы

Юрий Сенько: решения ВНС – это воплощённая в закон воля народа

Чем уникально VII Всебелорусское народное собрание? Ответил делегат

# Всебелорусское народное собрание # общество # Юлия Алексеюк # Владимир Караник

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: не толкайте нас к ассиметричным мерам
24 апреля 2024 11:57

Лукашенко: не толкайте нас к ассиметричным мерам

Лукашенко о цветных революциях: обвалить страну больших усилий не надо
24 апреля 2024 11:44

Лукашенко о цветных революциях: обвалить страну больших усилий не надо

Что входит в обязанности помощницы по дому? Рассказала белоруска
24 апреля 2024 11:44

Что входит в обязанности помощницы по дому? Рассказала белоруска

«Живём на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?
24 апреля 2024 11:43

«Живём на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?

Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?
24 апреля 2024 11:42

Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?

«Сегодня состоится настоящий диалог». Какой видят свою роль молодые делегаты ВНС?
24 апреля 2024 11:40

«Сегодня состоится настоящий диалог». Какой видят свою роль молодые делегаты ВНС?

«Колеры Вялікай Перамогі». Союз художников организовал выставку, посвящённую 80-летию освобождения Беларуси
24 апреля 2024 11:39

«Колеры Вялікай Перамогі». Союз художников организовал выставку, посвящённую 80-летию освобождения Беларуси

Это приводит к серьёзным последствиям. Вот какие ошибки часто совершают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
24 апреля 2024 11:38

Это приводит к серьёзным последствиям. Вот какие ошибки часто совершают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали
24 апреля 2024 11:35

Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали

За слуцкий пояс можно было купить деревню и 300 крестьян. Узнали интересные факты о белорусском бренде
24 апреля 2024 11:33

За слуцкий пояс можно было купить деревню и 300 крестьян. Узнали интересные факты о белорусском бренде

Как составить финансовый план и грамотно распоряжаться деньгами? Эксперты дали несколько советов
24 апреля 2024 11:33

Как составить финансовый план и грамотно распоряжаться деньгами? Эксперты дали несколько советов

Диалог народа и власти. Эксперты дают оценку белорусской модели управления на примере ВНС
24 апреля 2024 11:02

Диалог народа и власти. Эксперты дают оценку белорусской модели управления на примере ВНС