Караник: ВНС всегда выполняло стабилизирующую функцию в сложные моменты новейшей белорусской истории
Продолжаем онлайн-диалог с участниками VII Всебелорусского народного собрания. Во Дворце Республики работает выездная студия СТВ. Мнения делегатов, политологов и экспертов – обсуждаем главные моменты в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Владимир Степанович, сегодня начинает работу историческое заседание Всебелорусского народного собрания. Это новый конституционный статус, новые возможности и новые решения. В чем вы видите новую роль для развития нашей страны?
ВНС – это символ нашего единства, оно всегда выполняло стабилизирующую функцию
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Всебелорусское народное собрание всегда выполняло стабилизирующую функцию в какие-то сложные моменты новейшей белорусской истории. Оно определяло будущий вектор развития страны. Сейчас, глядя на столь представительный орган, – делегаты представляют все слои населения, все регионы, при этом оно имеет конституционный статус – я считаю, что это символ нашего единства. Это гарантия того, что, несмотря на все внешнее давление, все неблагоприятные факторы вокруг Беларуси, нам будет обеспечено динамичное, поступательное движение вперед, и мы сохраним все свои основные ориентиры и принципы. Мы социально ориентированное государство, помнящее свою историю и устремленное в будущее.
Юлия Алексеюк:
Гродненская область – регион особый. Все-таки это западный форпост. И сегодня обстановка вокруг нашей страны непростая – соседи проводят недружественную политику. Как Гродненщине удается в таких условиях жить и развиваться?
«Безопасность наших рубежей надежно обеспечена, как и безопасность внутри страны»
Владимир Караник:
А мы мало обращаем внимания на риторику, которая вокруг наших границ звучит из уст отдельных политиков. Мы понимаем, что безопасность наших рубежей надежно обеспечена, как и безопасность внутри страны. И мы понимаем, что основное (это не раз и Президент говорил) – это экономическая безопасность, развитие, выполнение всех своих социальных обязательств. И если регион будет сплоченно работать и двигаться вперед, никакие внешние воздействия ему не страшны. Как показал опыт предыдущих лет, все равно будут попытки раскачать ситуацию изнутри. И пока мы вместе, пока мы работаем и развиваемся, нам это не страшно.
Какие решения будут важны для Гродненской области?
Юлия Алексеюк:
Какие важные решения вы видите в контексте развития Беларуси именно для Гродненской области?
Владимир Караник:
Гродненская область – это неотъемлемая часть Республики Беларусь. Это и Концепции национальной безопасности, чтобы каждый гражданин нашей страны был уверен, что безопасность будет обеспечена. Это и проект социально-экономического развития. Мы понимаем, что ВНС всегда определяет ориентиры. Мы настроены на то, чтобы ставить самые амбициозные цели. Но не просто ставить, но и вместе их достигать.
Как жители Гродненщины отреагировали на проведение ВНС?
Юлия Алексеюк:
Как реагируют жители Гродненской области на проведение ВНС? Какой интерес проявляют?
Владимир Караник:
Большой интерес, с ожиданием и пониманием. На этапе подготовки к референдуму по внесению изменений в Конституцию проходило очень много встреч, круглых столов. И те вопросы, которые возникали: «Зачем необходимо ВНС?», «Почему необходимо придать конституционный статус ему?» – были даны исчерпывающие ответы. Люди понимают важность такого представительного органа как стабилизирующей функции и как залог успешного развития страны.
Читайте также:
Делегаты ВНС почтили память героев Великой Отечественной на площади Победы
Юрий Сенько: решения ВНС – это воплощённая в закон воля народа
Чем уникально VII Всебелорусское народное собрание? Ответил делегат