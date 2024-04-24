Лукашенко: в НАТО уже потирали руки и готовились к военной интервенции в Беларусь

НАТО в 2020-м году вело серьезную подготовку к военной интервенции, но наша страна выстояла благодаря мужеству истинных патриотов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 апреля, выступая на заседании VII ВНС во Дворце Республики.

Когда в 2020 году в нашей стране происходили внутриполитические события, на Беларусь в ожидании внимательно смотрели со всех сторон света, сказал Лукашенко. Некоторые наблюдали с надеждой, а в НАТО уже потирали руки и готовились к военной интервенции в западные регионы минимум. Были настроены на хаос и блицкриг. Государство потеряли бы, обратил внимание Президент, если бы не стойкость истинных патриотов, а натовские ястребы уже были бы под Смоленском. Затронул белорусский лидер и украинскую тему, которая при таком раскладе была бы нашей реальностью, но белорусы оказались сильнее.

«Любимую не отдают!», – напомнил Лукашенко, как предупреждал об этом ту сторону. «И не отдадим, какие бы усилия они не предпринимали! А вот наши южные соседи не выстояли», – констатировал Президент.