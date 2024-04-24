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Маркевич: наша страна всегда нацелена на конструктивный разговор со всеми, кто приходит с миром

24 апреля 2024 14:11
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ВНС принимает решения на благо дальнейшего развития страны. От них будет зависеть будущее народа и государства. Так считают делегаты первого заседания Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это и представители власти, всех регионов, молодежи и ведущих общественных объединений и партий.

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Маркевич: наша страна всегда нацелена на конструктивный разговор со всеми, кто приходит с миром-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Все вопросы абсолютно взаимосвязаны. Потому что они нацелены на конструктивное развитие нашего государства. Очень важным является аспект внешних контуров, потому что мы видим нехорошую риторику отдельных государств. И сегодня мы сверим позиции в этой части, обсуждая Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину, где четко будет сказано и прописано наше взаимодействие с другими странами. Все нормативные документы носят абсолютно миролюбивый характер с нашей стороны, потому что наша страна, наше государство всегда нацелено на конструктивный разговор со всеми заинтересованными, теми, кто приходит к нам с миром, с пониманием. Поэтому наша риторика миролюбивая абсолютно.

Маркевич: наша страна всегда нацелена на конструктивный разговор со всеми, кто приходит с миром-4

Елена Парчук, начальник образовательного центра безопасности жизнедеятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Конечно же, все аспекты неразрывно связаны между собой. И социальная сфера, и экономика, без экономики не будет ничего, и политическая сфера – все должно быть в гармонии. И, в принципе, так, как есть и сегодня в нашей стране. Это нужно поддерживать, сохранить все лучшее. И подумать о том, как сделать еще лучше и безопаснее нашу страну.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Анатолий Маркевич # Елена Парчук

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