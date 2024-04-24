Прямой эфир

Лукашенко о цветных революциях: обвалить страну больших усилий не надо

24 апреля 2024 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цветные революции не возникают и не побеждают на голом месте. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на заседании ВНС во Дворце Республики в среду, 24 апреля, информирует Telegram-канал «Пул Первого». 

Глава государства отметил, что вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не требуется, если народ доведен до нищеты, а у верхов карманы переполнены от награбленного. Достаточно помнить про счета в заграничных банках: властители сами отдадут страну. И таких примеров много, сказал Президент, от Гаити до Филиппин. 

# Всебелорусское народное собрание # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Что входит в обязанности помощницы по дому? Рассказала белоруска
24 апреля 2024 11:44

Что входит в обязанности помощницы по дому? Рассказала белоруска

«Живём на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?
24 апреля 2024 11:43

«Живём на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?

Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?
24 апреля 2024 11:42

Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?

«Сегодня состоится настоящий диалог». Какой видят свою роль молодые делегаты ВНС?
24 апреля 2024 11:40

«Сегодня состоится настоящий диалог». Какой видят свою роль молодые делегаты ВНС?

«Колеры Вялікай Перамогі». Союз художников организовал выставку, посвящённую 80-летию освобождения Беларуси
24 апреля 2024 11:39

«Колеры Вялікай Перамогі». Союз художников организовал выставку, посвящённую 80-летию освобождения Беларуси

Это приводит к серьёзным последствиям. Вот какие ошибки часто совершают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
24 апреля 2024 11:38

Это приводит к серьёзным последствиям. Вот какие ошибки часто совершают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали
24 апреля 2024 11:35

Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали

За слуцкий пояс можно было купить деревню и 300 крестьян. Узнали интересные факты о белорусском бренде
24 апреля 2024 11:33

За слуцкий пояс можно было купить деревню и 300 крестьян. Узнали интересные факты о белорусском бренде

Как составить финансовый план и грамотно распоряжаться деньгами? Эксперты дали несколько советов
24 апреля 2024 11:33

Как составить финансовый план и грамотно распоряжаться деньгами? Эксперты дали несколько советов

Диалог народа и власти. Эксперты дают оценку белорусской модели управления на примере ВНС
24 апреля 2024 11:02

Диалог народа и власти. Эксперты дают оценку белорусской модели управления на примере ВНС

Азарёнок: Всебелорусское народное собрание – это торжество нашего суверенитета и любви к Родине
24 апреля 2024 10:54

Азарёнок: Всебелорусское народное собрание – это торжество нашего суверенитета и любви к Родине

Делегаты ВНС почтили память героев Великой Отечественной на площади Победы
24 апреля 2024 10:53

Делегаты ВНС почтили память героев Великой Отечественной на площади Победы