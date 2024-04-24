Лукашенко о цветных революциях: обвалить страну больших усилий не надо

Цветные революции не возникают и не побеждают на голом месте. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на заседании ВНС во Дворце Республики в среду, 24 апреля, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства отметил, что вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не требуется, если народ доведен до нищеты, а у верхов карманы переполнены от награбленного. Достаточно помнить про счета в заграничных банках: властители сами отдадут страну. И таких примеров много, сказал Президент, от Гаити до Филиппин.