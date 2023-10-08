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Работы садовода в октябре: как бороться с вредителями с наступлением холодов?

08 октября 2023 07:15
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С наступлением холодов многие вредители ищут себе укрытие для зимней спячки: одни зарываются поглубже в землю, другие – заползают под кору, рассказали в программе «Плюс-минус».

Работы садовода в октябре: как бороться с вредителями с наступлением холодов?-1

Решить проблему с первыми помогает перекапывание грунта. Борьба же со вторыми начинается с очистки стволов и скелетных ветвей деревьев от отмерших частичек коры, а также мха и лишайников. Делают это с помощью деревянных лопаток или щеток с жесткой щетиной. Однако помните, что при очистке стволов категорически не рекомендуется использовать металлические щетки и скребки. По окончании уборки обязательно обработайте стволы против грибков железным или медным купоросом.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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