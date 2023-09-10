Почему важно поливать растения осенью и сколько воды нужно деревьям?

Самое время вернуться в любимый сад! Больше всего воды деревья расходуют в тот период, когда активно растут побеги и зреют плоды, рассказали в программе «Плюс-минус». А стоит ли поливать сад осенью? Давайте разбираться вместе.

Осенью сад также нуждается в поливе – это поможет деревьям пережить морозы. Так что не спешите прятать ведра и лейки: пока не наступили сильные морозы, они вам еще пригодятся. Кроме того, хорошо увлажненная почва лучше проводит тепло и таким образом защищает корни деревьев от обморожения.