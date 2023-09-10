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Почему важно поливать растения осенью и сколько воды нужно деревьям?

10 сентября 2023 12:17
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Самое время вернуться в любимый сад! Больше всего воды деревья расходуют в тот период, когда активно растут побеги и зреют плоды, рассказали в программе «Плюс-минус». А стоит ли поливать сад осенью? Давайте разбираться вместе.

Осенью сад также нуждается в поливе – это поможет деревьям пережить морозы. Так что не спешите прятать ведра и лейки: пока не наступили сильные морозы, они вам еще пригодятся. Кроме того, хорошо увлажненная почва лучше проводит тепло и таким образом защищает корни деревьев от обморожения.

Почему важно поливать растения осенью и сколько воды нужно деревьям?-1

При поливе сада увлажнять почву нужно обильно. Полив небольшими дозами ослабляет растения. Взрослые деревья необходимо поливать так, чтобы влага проникала в землю на глубину 1-1,5 метра. Минимальный порог – 0,6-0,7 метра.

На молодое деревце, посаженное в этом году или предыдущем, обычно уходит около 40 литров (4 ведра) воды. Деревьям постарше (10-15 лет) требуется от 50 до 70 литров воды, а совсем взрослым – до 100 литров воды.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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