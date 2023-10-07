«Каждая секунда может стоить жизни». Как водители МЧС прошли профэкзамен?

Новости Беларуси. Когда на счету – каждая минута. В Минском районе прошел республиканский конкурс профмастерства среди водителей МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении двух дней более 50 участников соревновались в мастерстве управления пожарной цистерной и легковым автомобилем. От их навыков и умений зависят не цифры финального зачета, а жизни людей. Ведь, чем раньше бригада прибудет на место ЧП – тем выше шанс на спасение. Подробнее о том, как прошел «профессиональный экзамен», расскажет Дарья Седун.

Быстро, точно, слаженно. С момента звонка тревоги до выезда бригады МЧС – не больше минуты. В этой четко отлаженной цепи механизма спасения водитель пожарной цистерны – важное звено. Он напрямую от диспетчера получает адрес и подробности ЧП, а на месте – наравне со всеми участвует в ликвидации происшествия. Так что конкурс профессионального мастерства для этих специалистов – очередная тренировка.

Сергей Шамшур, водитель Витебского областного управления МЧС:

Первое, что ложится на водителя – это отвезти экипаж до места ЧС. И должен знать адрес, чтобы машина была исправна. Сели все, завелись и уехали, буквально за минуту. Чтобы все довезти, потушить – такая вот ответственность немаленькая.

Дарья Седун, корреспондент:

Как оцениваете свое прохождение? Денис Глебко, водитель Витебского областного управления МЧС:

Вроде проехали хорошо по трассе…

– Есть чему учиться.

– Были проблемы, немножко. Самое главное – это работа в команде.

Вадим Куприянов, водитель Витебского областного управления МЧС:

Сложны все элементы. Легких тут нет. Если были бы легкие, тут бы все выполняли хорошо, ведь как сами все проезжают.

Обязательный этап конкурса – экзамен по ПДД. Доехать до места ЧС нужно не только быстро, но и безопасно. Дальше – практика. Габаритные машины лихо крутят змейки, грациозно маневрируют. Общий вес полностью укомплектованной техники – десятки тонн. Управлять таким гигантом, особенно в условиях ЧП, непросто.

Максим Бурак, водитель Минского областного управления МЧС:

На выезд нужно быстро прибыть, поэтому невозможно страх есть. Не знаешь, что ожидает впереди.

Дарья Седун:

Один из важнейших для победы критериев – это время, затраченное на прохождение препятствий. Ведь если в конкурсе это просто показания хронометра, то в реальности – каждая секунда может стоить жизни.

Еще один важный фактор – и для победы и для спасения – исправная техника. Так что в свободное время – ремонт и обслуживание. К слову, в нашей стране налажено собственное производство пожарной техники – автоцистерны, лестницы и даже амуниция. Назван лучший водитель МЧС Беларуси. Им стал Виктор Макась из Минской области. Подробнее здесь.