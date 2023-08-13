Нужно подготовить почву. От чего зависит, каким будет цветник в следующем году?

Мы продолжаем работы в саду. Подошло время позаботиться о том, как будет выглядеть наш цветник на следующий год, рассказали в программе «Плюс-минус». Для этого нужно заняться посадкой новых многолетников. Рекомендуется также омолодить устаревшие цветы и пересадить слишком разросшиеся растения.
Нужно не забывать о том, что перед тем как покупать луковицы новых растений, сначала нужно подготовить почву. Многие пренебрегают этим правилом, вследствие чего на следующий год многие растения не прорастают из-за слишком поздней посадки. Цветы в конце августа начинают накопление питательных веществ на зиму, поэтому обязательно нужно использовать подкормки с минеральными солями. Полив же стоит уменьшить, так как растениям к концу лета становится меньше необходима вода.
С середины августа можно рассаживать флоксы, старые пионы, которые стали хуже цвести. Во второй половине можно заняться делением дельфиниума, лилейника, и, разумеется, не забываем об однолетниках – они по-прежнему нуждаются в вашей заботе.
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