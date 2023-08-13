Нужно подготовить почву. От чего зависит, каким будет цветник в следующем году?

Мы продолжаем работы в саду. Подошло время позаботиться о том, как будет выглядеть наш цветник на следующий год, рассказали в программе «Плюс-минус». Для этого нужно заняться посадкой новых многолетников. Рекомендуется также омолодить устаревшие цветы и пересадить слишком разросшиеся растения.