Народные приметы на октябрь. Какой будет зима и скоро ли похолодает?

К гадалке не ходи. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 9 октября вспоминают евангелиста и апостола Иоанна Богослова, рассказали в программе « Плюс-минус ». Считается, если в этот день идет дождь, то такая погода сохранится еще в течение трех недель. А теплая солнечная погода предвещает холодное и дождливое лето в следующем году.

10 октября церковь чтит память преподобного Савватия Соловецкого. Считается, если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой. Осенняя гроза – к теплой и короткой зиме.

11 октября церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. В народе заметили: если по небу плывут тяжелые, низкие облака, скоро похолодает. Вокруг луны появилось гало – к ветру и ненастью. Если вечером заря красная, завтра будет ветрено.

12 октября православная церковь почитает память святых Феофана Милостивого и Кириака отшельника. Гром в течение дня – к бесснежной зиме, богатый урожай грибов – к затяжной и теплой осени, а утренний и вечерний туман предсказывает позднюю зиму и нескорое наступление холодов.