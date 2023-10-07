Народные приметы на октябрь. Какой будет зима и скоро ли похолодает?

К гадалке не ходи. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 9 октября вспоминают евангелиста и апостола Иоанна Богослова, рассказали в программе «Плюс-минус». Считается, если в этот день идет дождь, то такая погода сохранится еще в течение трех недель. А теплая солнечная погода предвещает холодное и дождливое лето в следующем году.
10 октября церковь чтит память преподобного Савватия Соловецкого. Считается, если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой. Осенняя гроза – к теплой и короткой зиме.
11 октября церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. В народе заметили: если по небу плывут тяжелые, низкие облака, скоро похолодает. Вокруг луны появилось гало – к ветру и ненастью. Если вечером заря красная, завтра будет ветрено.
12 октября православная церковь почитает память святых Феофана Милостивого и Кириака отшельника. Гром в течение дня – к бесснежной зиме, богатый урожай грибов – к затяжной и теплой осени, а утренний и вечерний туман предсказывает позднюю зиму и нескорое наступление холодов.
13 октября православная церковь вспоминает святых Михаила и Григория. Если до этого дня с березы еще не осыпались все листья, то снег ляжет поздно. На Михайлов день идет сухой снег – следующее лето будет теплым.
Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября.