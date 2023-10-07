Празднику не помешала даже непогода. Как отметили «Дожинки-2023» в Хотимске?

Новости Беларуси. Награждение тружеников села, конкурс караваев, смартфон за лучшую фотографию с жатвы, уникальные и вкусные подворья. Скромный райцентр Могилевщины – Хотимск стал главной ареной торжеств для работников агропромышленного комплекса области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К «Дожинкам» Хотимск не только преобразился, но и осуществил ряд реконструкций важных социальных объектов. Самые яркие моменты фестиваля в материале Юлии Мычки.

Самая восточная точка Беларуси – скромный Хотимск, буквально утопает в снопах и колосьях. В пестрых фотозонах и ярких подворьях замерла вся радуга урожая этого года. Эти краски вкусной осени – результат большого труда. Жатва этого года вновь показала, что могилевским аграриям под силу вырастить и собрать урожай при любых капризах природы. В общереспубликанский каравай они отправили больше миллиона тонн зерна. Аграрии Могилевщины в два раза, в сравнении с 2022 годом, увеличили урожай маслосемян рапса, достигнув результата в более чем 110 тысяч тонн.

Галина Бидовик, главный агроном сельхозпредприятия «Агрокомплекс «Светлое»:

«Дожинки» для нас очень большой праздник. Это как день подведения итогов, день подведения того, что мы сделали в течение года.

Виктория Семенчук, агроном сельхозпредприятия «Агрокомплекс «Светлое»:

Год был непростой: была жара, засуха – тяжело. Но благодаря нашим хлеборобам, мы получили урожай.

«Дожинки» это всегда много подарков. Один из таких реконструкция местного центра культуры и новый памятный знак в виде большой монеты «Багач» – символ богатства и плодородия. Первыми на новую сцену ступят лучшие аграрии региона. Среди таких экипаж Юрия Зайцева Белыничского хозяйства «Родина»

Юрий Зайцев, комбайнер сельхозпредприятия «Колхоз «Родина»:

Мы с Артуром работаем четвертый сезон. Намолотили в этом году более четырех тысяч тонн.

Артур Кудин, водитель сельхозпредприятия «Колхоз «Родина»:

«Дожинки», кажется, что это финишная прямая, но для нас это начало следующего года, и мы будем ждать следующую уборочную. Секрет щедрости могилевской нивы в людях. Успех приходит к тем, кто обладает настойчивостью и добросовестным отношением к делу.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Такие хозяйства, известные в нашей стране, как «Рассвет имени К.П.Орловского», агрокомбинат «Заря», колхоз «Родина», «Газовик-Сипаково», «Александрийское» – вот именно эти районы и эти хозяйства, их кадры являются сегодня настоящими маяками. Школы передового опыта, сельскохозяйственного производства, новых технологий, решения всех социальных вопросов для наших людей, работающих, проживавших в сельской местности.

Еще раз окунуться в море золотых полей и вспомнить, как это было, можно у выставки фотографий, где застыли самые яркие кадры жатвы. Фотоконкурс собрал более 100 снимков. Авторы трех самых удачных получили ценные подарки – смартфоны. Теперь их работы в виде баннеров украсят улицы районных центров региона. Но это будет чуть позже, а пока герои жатвы празднуют. На «Дожинках» есть место и экспромту.

Юлия Мычка, корреспондент:

Праздничная атмосфера на «Дожинках» царит не только на земле, но и в небе. Здесь с автовышки звучит саксофон.

Александр Карабаев, житель Круглого:

Это была импровизация. Таким своим перфомансом я бы хотел отблагодарить наших аграриев, хлеборобов, которые очень-очень много трудились, чтобы у нас было все: хлеб, достаток, чтобы мы жили хорошо.