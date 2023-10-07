Моя хата с краю? Вот почему в вопросах материнства и детства нет места равнодушию

Новости Беларуси. Беларуси необходима эффективная система поддержки семей. Об этом глава государства говорил неоднократно, но тезис продолжает звучать в информационном пространстве. Во-первых, улучшение демографической ситуации имеет большое значения для будущего нашей страны. Во-вторых, благами, которые предоставляет государство, не все пользуются по назначению. Но детские деньги должны доходить до детей. Накануне Александр Лукашенко пообщался с журналистами и прокомментировал резонансное уголовное дело: родителей обвиняют в жестоком убийстве их трехлетнего сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема использования детских денег не по назначению, к сожалению, звучит часто. С одной стороны, огласка это хорошо. Значит, мы готовы решать и решаем данный вопрос: через совершенствование законодательства или другие, как выразился глава государства, непопулярные методы. Но с другой стороны, это свидетельство безответственного отношения родителей к своим обязанностям. Почему происходит так, что госпомощью злоупотребляют и быть мамой в Беларуси (в отдельных случаях) стало не правильно, а выгодно. На совещании с руководством Совета министров, которое состоялось в конце июня, Президент также говорил о поддержке детей и привел статистику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы выделяем немалые деньги для того, чтобы поддержать детишек, и не только многодетных. Сейчас почти в 10 тысячах семей дети признаны находящимися в социально-опасном положении. 10 тысяч семей не могут досмотреть как следует своих детей. Нерадивые родители просто пропивают детские пособия, а страдают дети.

Конечно, в нашей стране количество благополучных семей (не только многодетных) значительно выше, чем социально-опасных, за которыми приходится наблюдать. Забирать детей из подобных семей тоже не всегда правильно. Государственная система обращает большое внимание на то, чтобы ребенок рос и воспитывался именно с родными родителями. Это благоприятно влияет на его психическое развитие. Но тогда и надзор за подобными семьями должен быть пристальнее. Ведь одно дело, когда деньги не доходят до ребенка, а совсем другое, когда ребенок становится жертвой. Подробности жуткой истории читайте здесь. Законодательство предусматривает пристальное наблюдение за неблагополучными семьями со стороны педиатрической службы, МВД и Министерства труда и соцзащиты. Отрабатываются традиционные и новые механизмы наблюдения. Однако этого не всегда бывает достаточно.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я совершенно согласна с тем, что нужно больше включать общественность, соседей, тех людей, которые видят, что с ребенком что-то происходит не то. Мы прекрасно понимаем, что социальная защита приходит с определенной кратностью в семью, и родители к этому могут подготовиться. А люди, которые видят, соседи, они обязательно. Возможно, надо пересмотреть вот этот механизм. И конечно же, когда к нам поступит законопроект, мы будем думать об этом, чтобы упростить заявления соседей и обращение внимания именно контролирующих органов на такие семьи и именно на таких детей.

Сегодня Беларусь одна из немногих стран, где декретный отпуск составляет три года, стимулируется рождение не только второго, третьего и последующих, но и первого ребенка. Мама может работать на полставки, сохраняя пособие в полном объеме, а возможности использования семейного капитала значительно расширены. Для нормальных родителей, кто видит в детях свое продолжение и понимает значение истинных ценностей – это блага. Для других – способ заработка, как показывает практика, на бутылку.

Илья Евтушенко, участковый инспектор ИДН Ленинского РУВД Минска:

К сожалению, наш социум продолжает сталкиваться с такой проблемой, как семейное неблагополучие, основной причиной является злоупотребление родителями алкогольных напитков, ведение аморального образа жизни. Создана межведомственная система выявление таких семей путем взаимодействия органов здравоохранения, учреждений образования, правоохранительных органов, а также неравнодушных граждан, которые сообщают о каких-либо проблемах в семьях. Часто поступают звонки. Необязательно приходить, можно позвонить всегда и сообщить об этом. И по каждому случаю мы проводим отдельную проверку.

Из неблагополучных семей детей изымают. Но если родители заинтересованы в том, чтобы исправиться, этот шанс им дают. По понятным причинам процедура долгая: есть проблемы с зависимостью, необходимо стать на учет к специалисту и лечиться, а также трудоустроиться. Илья Евтушенко:

Если мы видим, что все факторы и признаки неблагополучной семьи отсутствуют, конечно, дети возвращаются в семью. Потому что у нас такой девиз, что детство должно быть у каждого.

Юлия Зданевич, старший участковый инспектор ИДН Ленинского РУВД Минска:

Большое влияние мы оказываем на семьи, когда дети уже возвращены в семью. Они у нас находятся на особом контроле, и мы их посещаем еженедельно. В Ленинском районе 164 семьи в социально-опасном положении. Из них 29 – многодетные. Многие становятся на путь исправления, но не доходят до конца. Однако есть и положительные примеры. Юлия Зданевич:

Некоторые родители, может даже, 50 %, делают все, чтобы вернуть своего ребенка в семью. Одного или несколько детей. Чаще всего это женщины. Мать есть мать, как говорится, она пытается вернуть ребенка в семью.

– Если детей вернут, что будете делать, чтобы такой ситуации не произошло?

– Все будем делать, стараться, чтобы такого больше не было.