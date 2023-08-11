Белорусская космонавтка может полететь на МКС уже в начале 2024-го – Лукашенко
Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации.
И кто-то может иронизировать и рассуждать сейчас о несбыточности, нерациональности такой задумки, но ведь и БелАЭС тоже еще 20 лет назад казалась фантазией. И полет нашего соотечественника в космос. А теперь вот у главы государства интересуются бывшие коллеги нашей космонавтки: не сможет ли что-то отложить ее старт? Ответ: не сможет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы планируем, что она полетит в первом квартале будущего года. Может быть, в марте. Это связано с аварией на МКС, которая произошла. Вы знаете, они затопили этот корабль, россияне. Поэтому сдвинулись эти сроки. Они меня проинформировали, когда я посещал центр. Наша девушка полетит, дублер так же определен. По-моему, она врач. Мы это готовим. Никакие обстоятельства на это повлиять не могут.
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