Белорусская космонавтка может полететь на МКС уже в начале 2024-го – Лукашенко

Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации.

И кто-то может иронизировать и рассуждать сейчас о несбыточности, нерациональности такой задумки, но ведь и БелАЭС тоже еще 20 лет назад казалась фантазией. И полет нашего соотечественника в космос. А теперь вот у главы государства интересуются бывшие коллеги нашей космонавтки: не сможет ли что-то отложить ее старт? Ответ: не сможет.