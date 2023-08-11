«Представить к государственным наградам». Президент похвалил работников завода гражданской авиации

Глава государства от увиденного и озвученного удивления не скрывал. И в общении с сотрудниками завода выразил свое восхищение, не меньше.

За пять лет, прошедших с момента принятия решения о вынужденном переезде предприятия из центра Минска на нынешнюю локацию, удалось не то что не потерять, а приобрести.

Александр Лукашенко:

Много было предложений на уничтожение завода – он нам не нужен. Мы ремонтируем какое-то старье, которое скоро летать не будет. Типа этих самолетов. Меня убеждали, что это не надо. Я вроде бы и согласился, но задал тем людям, которые вносили предложения, один вопрос: а что будем делать с людьми? (Подробнее здесь).

До посещения завода и доклада директора нашего, я не думал, что вы так развернулись. Просто молодцы! Главное, что вы нашли свои ниши, но это не окончательно. Вы научились делать не только то, что вы делали там, на старом заводе, но и много нового. Вы занимаетесь импортозамещением. Поэтому я вам искренне говорю, не по случаю, что я к вам приехал, вы просто молодцы. И я вам за это очень благодарен. Будем в этом направлении двигаться.

Не редкий случай, но и немного таких случаев, когда высокотехнологичные предприятия вот так работают. Всех виновных изучить и представить к государственным наградам.

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