«Пожалуйста, вот результат». Лукашенко рассказал, в чём он упрекает Зеленского

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хоть завтра. Мы люди не агрессивные. Еще раз подчеркиваю: мы ни с кем не собираемся воевать. Я вам говорю это постоянно, я не хочу, чтобы при мне белорусы начали воевать. Потому что это большой недостаток любого президента. Почему я упрекаю Зеленского? И первое, когда эта спецоперация началась, я с ним разговаривал. Я сказал: Володя, ты можешь на кого угодно обижаться, но война у тебя в стране, на твоей территории. Ты должен ее остановить. И предложил ему варианты. Подталкиваемый Америкой, он на это не согласился. Пожалуйста, вот результат.

Мы мирные люди, мы хотим со всеми сотрудничать. На выступлении по случаю Дня Независимости я об этом сказал, что и с поляками надо разговаривать. Поручил премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, давайте налаживать отношения. Мы соседи. А соседей не выбирают – они от бога. Но у них 15 октября, как известно, основные парламентские выборы. Это парламентская республика. И, конечно, им надо сейчас нагнетать обстановку, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну. Поэтому до 15 октября вряд ли они пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам. Они многое требуют от нас и просят, но мы на это пойти не можем, потому что противоречит нашим интересам.

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