Общественный деятель: если мы не станем «донором» своих технологических решений, будем в отстающих

Сергей Лущ, общественный деятель:

Как и во многих вещах, мы до начала СВО на что опирались? На технологические иностранные решения. Парк самолетов у нас иностранный, сегодня есть запрет на поставку деталей – это сложности с ремонтом, обслуживанием. А это безопасность пассажиров, тоже очень важно.

Очень здорово, что здесь Беларусь находит свое место. Это значит, сохранили потенциал. И Президент говорил, что предлагали этот завод закрыть, но он подумал и решил его оставить, что правильно. Таких специалистов потом сложно обучать, это специфическая сфера. А потом где-то их приобрести – это очень дорого. И зачем, когда есть свои? Этот потенциал сохранен, и самое главное, что это очень своевременно, потому что это направление, которое и дальше будет развиваться, ведь речь идет о совместном проекте в авиационной сфере с Российской Федерацией. Я думаю, что дальше – больше.

Если мы не станет «донором», экспортером своих технологических решений во всем, будь то медиаплатформы, цифровые решения, финансовые инструменты, финансовые решения, технические платформы – инфраструктура, транспорт, своя промышленность (и тяжелая, и легкая), то мы будем всегда в отстающих. Мы сегодня в отстающих, и мы должны эту дистанцию преодолеть. Как говорили, пятилетка за три года.

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