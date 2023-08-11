«Пять самолётов – и мы окупились». Лукашенко рассказали о перспективах Минского завода гражданской авиации

Владимир Пекарский, генеральный директор Минского завода гражданской авиации:

Наше перспективное направление, например, амортстойка. Как говорилось, в советских самолетах, российских мы ремонтируем амортстойку. У нас есть компетенции, мы понимаем технологию и знаем. Это амортстойка с Boeing. Чтобы освоить, фактически никаких особых проблем нет. То есть одинаково: как там ремонтируется, так и здесь. Только отличается: хром применяется тут один, на старых самолетах – другой. Здесь применяется, например, детали – литье, а у нас точится на заводе. С учетом того, что есть партнеры и в Турции, и в Арабских Эмиратах, которые могут доставить какой-то другой элемент. Если сравнивать, то примерно ремонт трех амортстоек, которые на самолете находятся 737, – это 600 тысяч долларов. Чтобы закупить инструменты, обучить людей – это порядка трех миллионов долларов. То есть пять самолетов – и мы окупились.

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