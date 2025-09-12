Новости по тегу #Подарки Президенту Беларуси

Александр Лукашенко в обновленной локации Лошицкого парка поделился мыслями о настоящем и будущем столицы.
Он символизирует единство поколений белорусского народа.
«Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только свою историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше Отечество», – рассказал Президент.
Несколько лет назад во время встречи с молодежью Александр Лукашенко подарил свою ручку одной из присутствующих. Кадры из Гродно в телеэфиры тогда не попали.
«Мне понравился мед, сок, мерч и конфеты».
«По крайней мере, до весны. Весной сфотографируюсь специально, «Пул Первого» выложит это все, белорусский мотоцикл. Хотя у меня есть и другие мотоциклы, но это родное дите».
«Работа выполнялась где-то полтора месяца. Когда я выходила на сцену, несла родной дом нашего Президента, мне было приятно увидеть радость в глазах Александра Григорьевича».
«Копейки не даю. Подумаем, чем помочь Витебской области», – добавил Президент.
Президент в восторге!
Разговор длился порядка трех часов. Он вышел не только объемным, но и важным. В том числе для Александра Лукашенко, как признался сам Президент. В конце встречи студенты преподнесли главе государства подарок.
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