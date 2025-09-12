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Новости по тегу #Подарки Президенту Беларуси

Лукашенко: Минску всего хватает, но надо лоск навести
12 сентября 2025 18:02

Лукашенко: Минску всего хватает, но надо лоск навести

Выпускники вручили Президенту памятный подарок во Дворце Независимости
20 июня 2025 13:53

Выпускники вручили Президенту памятный подарок во Дворце Независимости

Лукашенко об обучении белорусских военных в России: это высочайший уровень доверия
16 мая 2025 16:33

Лукашенко об обучении белорусских военных в России: это высочайший уровень доверия

Такая была только у неё и Президента! Бывшая студентка из Гродно показала ту самую ручку, которую ей подарил Лукашенко
13 марта 2025 16:33

Такая была только у неё и Президента! Бывшая студентка из Гродно показала ту самую ручку, которую ей подарил Лукашенко

«Даже сейчас я в мерче!» Семья из белорусской деревни о подарках от Лукашенко
27 февраля 2025 16:27

«Даже сейчас я в мерче!» Семья из белорусской деревни о подарках от Лукашенко

Лукашенко подарили новый мотоцикл «Минск»: подарки отдаю государству, но этот не отдам!
16 января 2025 17:18

Лукашенко подарили новый мотоцикл «Минск»: подарки отдаю государству, но этот не отдам!

Её работу подарили Лукашенко – пообщались с автором макета родительского дома Президента
26 ноября 2024 14:48

Её работу подарили Лукашенко – пообщались с автором макета родительского дома Президента

Лукашенко подарили меч Всеслава Чародея: «Я намёк понял»
08 ноября 2024 19:00

Лукашенко подарили меч Всеслава Чародея: «Я намёк понял»

Лукашенко подарили картину, сгенерированную нейросетью
27 сентября 2024 18:52

Лукашенко подарили картину, сгенерированную нейросетью

Александру Лукашенко подарили шахматы ручной работы
02 сентября 2024 13:50

Александру Лукашенко подарили шахматы ручной работы

Лукашенко: «Мой любимый самолёт». Президенту подарили модель истребителя Су-30СМ2
05 июня 2024 10:41

Лукашенко: «Мой любимый самолёт». Президенту подарили модель истребителя Су-30СМ2

«Это ваш номер!» Что губернатор Омской области подарил Лукашенко?
25 марта 2024 17:39

«Это ваш номер!» Что губернатор Омской области подарил Лукашенко?