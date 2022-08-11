В чём феномен Президента Лукашенко? Объяснил Николай Щёкин

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Александр Григорьевич Лукашенко выступил историческим феноменом и образцом государственности, философского ключа, который открывает дверь не то чтобы к счастью, а просто к благополучию каждого, кто стремится к этому. Вот в этом феномен Лукашенко. Почитайте его первые интервью, когда он был еще депутатом. Он выходил тогда в зал, я даже поднял некоторые видео специально сегодня. Весь Верховный Совет – молчание гробовое было. Более того, там сидели люди, которые из оппозиции, БНФ. Они уже тогда понимали, что он для них враг. Они уже тогда дрожали и понимали, что если этот человек придет к власти, им всем будет здесь, мягко говоря, не очень хорошо. И эту линию Лукашенко провел до сегодняшнего дня. Он возмужал политически, исторически. Он сам себя выстроил. Он нашел индивидуальный подход к каждому политику, каждому госуправленцу. Он нашел тот ключ, который позволяет ему говорить иногда «вы», а иногда «ты». А это раскрывает человека, его функциональную нагруженность. Не каждый может апеллировать фактами, потому что он работает сам, один, без так называемых помощников.

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