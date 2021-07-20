«Рабочие специальности получают больший престиж». Важно ли сегодня для молодёжи высшее образование?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какие возможности сейчас для молодежи есть получить эту рабочую профессию? Либо мы можем трудоустроиться и обретать эти навыки впоследствии?

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Во-первых, государство уделяет огромное внимание именно молодежной политике, и мы знаем, что основным ее пунктом является возможность получить образование. Конечно же, бесплатное образование. Если мы раньше говорили, это была наша особенность, что все в обязательном порядке стремились получить высшее образование, даже если ты потом не будешь работать по специальности. В течение последних лет мы видим, что рабочие специальности получают больший престиж, и молодые люди уже понимают, что если ты закончишь не высшее учебное заведение, а среднее специальное, колледж, то у тебя тоже будет возможность получить хорошую рабочую специальность. Сегодня молодежь считает, что важно, конечно, сколько получают денег, какова заработная плата, но важна возможность саморазвития и самореализации. Поэтому сегодня наша молодежь может реализовываться и в рабочих профессиях. Татьяна Савчик:

А что касательно стажировки? Вы проводите ее исключительно в белорусских вузах или отправляете за рубеж?