«Рабочие специальности получают больший престиж». Важно ли сегодня для молодёжи высшее образование?
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Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какие возможности сейчас для молодежи есть получить эту рабочую профессию? Либо мы можем трудоустроиться и обретать эти навыки впоследствии?
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Во-первых, государство уделяет огромное внимание именно молодежной политике, и мы знаем, что основным ее пунктом является возможность получить образование. Конечно же, бесплатное образование. Если мы раньше говорили, это была наша особенность, что все в обязательном порядке стремились получить высшее образование, даже если ты потом не будешь работать по специальности. В течение последних лет мы видим, что рабочие специальности получают больший престиж, и молодые люди уже понимают, что если ты закончишь не высшее учебное заведение, а среднее специальное, колледж, то у тебя тоже будет возможность получить хорошую рабочую специальность. Сегодня молодежь считает, что важно, конечно, сколько получают денег, какова заработная плата, но важна возможность саморазвития и самореализации. Поэтому сегодня наша молодежь может реализовываться и в рабочих профессиях.
Татьяна Савчик:
А что касательно стажировки? Вы проводите ее исключительно в белорусских вузах или отправляете за рубеж?
Людмила Макарина-Кибак:
У меня тоже очень большой опыт. Я как раз с 1990 года работаю врачом-отоларингологом, и у меня такие воспоминания. У нас у молодых людей были очень большие мечты поучиться где-то за границей, посмотреть, как оперируют. Когда мы выезжали, то понимали, что когда-то и у нас такое будет оборудование. Я об этом говорю, и у меня даже немножко озноб, потому что казалось, это вообще нереализуемо. Сегодня у нас самые высокие технологии, те микроскопы, о которых, казалось, мы и мечтать не могли.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вся заграница ездит к нам лечиться. Все студенты хотят обучаться в наших вузах.
Людмила Макарина-Кибак:
И не только студенты – врачи. У нас в республиканских научно-практических центрах – и мы говорим именно о медицинской специальности – есть возможность приехать нашим коллегам, пройти недельную, месячную специализацию. Мы готовы делиться, нам это очень нравится, потому что у нас уже есть возможность обучать, и это не только не хуже, а значительно лучше, чем мы когда-то выезжали за границу.
Татьяна Савчик:
Кроме того, в этом году, когда мы столкнулись с мировой эпидемией, и абитуриенты нашего медуниверситета оказались на передовой, наряду с опытными врачами.
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