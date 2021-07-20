«Атрибуты для извращенцев и американские флаги». О чём говорил Азарёнок в интервью Голованову?

Роман Голованов: С нами на связи Григорий Азаренок, звезда белорусской журналистики. Вот что разворачивается в последнее время. Эта Тихановская, которая проводит свое американское турне, ее там пустили на часик – хотя какой там часик, даже полчаса она не была на встрече с Блинкеном. Что происходит, как вы на это смотрите? Это попытка перевернуть Беларусь или же она просто для себя поехала деньги зарабатывать?

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот вы говорите: «Как вы это смотрите?» Мы здесь хохочем, всей Беларусью хохочем, вы не представляете, потому что надо понимать – вы, наверное, с этим сталкивались, с вашей «либерадой», с либеральной оппозицией, потому что там они сейчас… «Она увидела», «она встретилась», «она так стояла», «а ей так улыбнулись», «а ей так сказали». Они сейчас обсасывают каждую деталь, ну просто как папуасы, которые рассказывают, как они ездили на поклон к белому человеку. То есть это вообще – это такой смех, такое позорище на самом деле. Причем эта встреча символическая, все понимают, что Тихановская – это марионетка Запада, США, и они просто это, грубо говоря, в очередной раз зафиксировали, что они идут на очередной виток эскалации, очередной виток давления и на Беларусь, и на Россию. То есть сама встреча такого фундаментального значения не имеет: там звучат общие фразы, такое вот более символическое значение. Но вот этот холуизм – есть такое французское слово «оммаж», то есть это лизоблюдство в 10-кратном размере. Это просто зашкаливает и потрясает.

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Роман Голованов:

Особенно интересно, как Тихановская готовится к интервью и кто же ей диктует тезисы. Это Вячорка, который не отходит ни на шаг?

Григорий Азаренок:

Я вам расскажу. Кстати, насколько я знаю, что Франак Вячорка то ли не доехал, то ли доедет еще, но да, это действительно тот человек, который полностью занимается имиджем, текстами и всем-всем-всем с Тихановской. Он поставлен туда американцами. Надо понимать, что до выборов 2020 года он был руководителем департамента социальных сетей «Радио Свобода» – это конкретно госдеповская структура. И он же сын Винцука Вячорки, то есть это такой проверенный, старый белорусский оппозиционер, «грантоед» со стажем, нигде никогда не работал, только всегда ел эти гранты и служил американцам.

У нас сейчас происходят – знаете, есть такое слово «ператрус» (с белорусского обыск) – у нас сейчас происходит работа с НКО, фондами, со всякими этими структурами американскими. И там везде находят даже не БЧБ-флаги – и не польские там, не украинские, не немецкие (ну, потому что фонды разных стран) – везде американские флаги. Везде только вот американские флаги и никакие другие. Настолько смешно – там бухло, всякие атрибуты для извращенцев и американские флаги. Вот все, что там находят.

Роман Голованов:

Безобразие. Это американцы так спонсируют оппозицию этими штуками самыми нужными для революции?

Григорий Азаренок:

Ну и куча бабла еще, конечно. У нас недавно был «ператрус» в офисе «Радио Свобода»: журналист получает 3 000 долларов в месяц в обычное время, а в период мятежа так называемого, в период смуты, попытки переворота (июнь, июль прошлого года) он получил 50 000 долларов. Ну то есть понятно, что это не его заслуги, не его зарплата – это ему перечисляли для того, чтобы он официально получил как работник СМИ и затем раздавал всяким активистам, боевикам, велосипедистам, которых у нас тут разведки вычисляли, в общем, всяким разным активистам «майдана» он это все раздавал. То есть это конкретно структура, которая работала на госпереворот.

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