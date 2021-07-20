«Атрибуты для извращенцев и американские флаги». О чём говорил Азарёнок в интервью Голованову?
Белорусский журналист Григорий Азаренок стал гостем программы «Полный контакт». Роман Голованов обсудил с корреспондентом СТВ визит Тихановской в США, работу НКО и проблему мигрантов.
Роман Голованов:
С нами на связи Григорий Азаренок, звезда белорусской журналистики. Вот что разворачивается в последнее время. Эта Тихановская, которая проводит свое американское турне, ее там пустили на часик – хотя какой там часик, даже полчаса она не была на встрече с Блинкеном. Что происходит, как вы на это смотрите? Это попытка перевернуть Беларусь или же она просто для себя поехала деньги зарабатывать?
Азаренок: «Радио Свобода» – это конкретно госдеповская структура
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот вы говорите: «Как вы это смотрите?» Мы здесь хохочем, всей Беларусью хохочем, вы не представляете, потому что надо понимать – вы, наверное, с этим сталкивались, с вашей «либерадой», с либеральной оппозицией, потому что там они сейчас… «Она увидела», «она встретилась», «она так стояла», «а ей так улыбнулись», «а ей так сказали». Они сейчас обсасывают каждую деталь, ну просто как папуасы, которые рассказывают, как они ездили на поклон к белому человеку. То есть это вообще – это такой смех, такое позорище на самом деле. Причем эта встреча символическая, все понимают, что Тихановская – это марионетка Запада, США, и они просто это, грубо говоря, в очередной раз зафиксировали, что они идут на очередной виток эскалации, очередной виток давления и на Беларусь, и на Россию. То есть сама встреча такого фундаментального значения не имеет: там звучат общие фразы, такое вот более символическое значение. Но вот этот холуизм – есть такое французское слово «оммаж», то есть это лизоблюдство в 10-кратном размере. Это просто зашкаливает и потрясает.
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Роман Голованов:
Особенно интересно, как Тихановская готовится к интервью и кто же ей диктует тезисы. Это Вячорка, который не отходит ни на шаг?
Григорий Азаренок:
Я вам расскажу. Кстати, насколько я знаю, что Франак Вячорка то ли не доехал, то ли доедет еще, но да, это действительно тот человек, который полностью занимается имиджем, текстами и всем-всем-всем с Тихановской. Он поставлен туда американцами. Надо понимать, что до выборов 2020 года он был руководителем департамента социальных сетей «Радио Свобода» – это конкретно госдеповская структура. И он же сын Винцука Вячорки, то есть это такой проверенный, старый белорусский оппозиционер, «грантоед» со стажем, нигде никогда не работал, только всегда ел эти гранты и служил американцам.
У нас сейчас происходят – знаете, есть такое слово «ператрус» (с белорусского обыск) – у нас сейчас происходит работа с НКО, фондами, со всякими этими структурами американскими. И там везде находят даже не БЧБ-флаги – и не польские там, не украинские, не немецкие (ну, потому что фонды разных стран) – везде американские флаги. Везде только вот американские флаги и никакие другие. Настолько смешно – там бухло, всякие атрибуты для извращенцев и американские флаги. Вот все, что там находят.
Роман Голованов:
Безобразие. Это американцы так спонсируют оппозицию этими штуками самыми нужными для революции?
Григорий Азаренок:
Ну и куча бабла еще, конечно. У нас недавно был «ператрус» в офисе «Радио Свобода»: журналист получает 3 000 долларов в месяц в обычное время, а в период мятежа так называемого, в период смуты, попытки переворота (июнь, июль прошлого года) он получил 50 000 долларов. Ну то есть понятно, что это не его заслуги, не его зарплата – это ему перечисляли для того, чтобы он официально получил как работник СМИ и затем раздавал всяким активистам, боевикам, велосипедистам, которых у нас тут разведки вычисляли, в общем, всяким разным активистам «майдана» он это все раздавал. То есть это конкретно структура, которая работала на госпереворот.
«Людей уже не волнует политика, уже даже передачи на политические темы, змагарские никто уже не смотрит»
Роман Голованов:
Эта поездка на чем-то скажется для Беларуси? Возможно, что там вновь что-то разгорится? Потому что Тихановская говорит: «Мы можем организовать выборы за 40 дней, не надо ждать полгода, 40-60 дней. Потом я уйду, не буду лезть туда, пусть придет какой-то независимый кандидат». И мы же понимаем, что они надеются: «Америка нам поможет, Америка поможет устроить переворот».
Григорий Азаренок:
Слушайте, мы же это уже проходим много лет с нашей оппозицией, а в принципе это игра уже 100-летняя: «Запад нам поможет» – все же классику читали. Меня поражает, она говорит, что белорусский народ борется за что-то еще. Она реально сошла с ума, она сошла с ума полностью. Или ее держат в информационном вакууме, или она прикидывается дурочкой, но по Беларуси сейчас можно пройтись, погулять – нет ни одного ни флага, ни лозунга, ничего. Не то что здесь повсюду ОМОН, концлагерь, как они там говорят, и так далее.
У нас возле здания Комитета госбезопасности есть кафе, оно всегда полное, никто ничего не боится, люди гуляют, отдыхают. У нас сейчас проходил «Славянский базар», приезжали артисты из России в том числе, бесплатные концерты были – 30-35 тысяч человек приходили, никого вообще уже не волнует эта политика. То есть это технологически созданный психоз. Он закончился, он прошел, и массы людей уже не волнует политика, уже даже передачи на политические темы, змагарские никто уже не смотрит, и Telegram-каналы эти сдуваются. И Тихановская просто сошла с ума, ей надо прийти на могилу Флойда сейчас, поплакать, встать на колени перед активистами BLM, целовать им ноги – только так она сможет запомниться в американской истории как такая смешная обезьянка. Больше она никому не нужна.
О мигрантах: «Вы же им обещали демократию, когда бомбили их страны, вот они пришли за этой демократией»
Роман Голованов:
Теперь Европу волнуют не протесты, то, что происходит в Беларуси, а беспокоят мигранты, которые бегут в Европу, беженцы, которые туда перетекают. Что сейчас с этим творится?
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Григорий Азаренок:
Во-первых, был очень шумный инцидент – группа мигрантов преодолела границу, их там поместили в какое-то помещение, провели что-то типа дознания, но при этом дознании их избили, в том числе, насколько я читал, там была беременная женщина, которая у нас сейчас в больнице находится. А потом под угрозой автоматов этих иракцев несчастных вернули обратно в Беларусь.
Я вот так думаю: ну вы же им обещали демократию, когда бомбили их страны, вот они пришли к вам за этой демократией. Чего вы их автоматами и кулаками оттуда выгоняете? Страшно стало? Ну так надо отвечать за свои слова, действия и за свои поступки политические. Они же пытаются обвинить Беларусь, что мы это искусственно создаем, но это смешно даже с точки зрения логистической. Этот поток был постоянный, но Беларусь тратила колоссальные силы и средства, в том числе финансовые, для укрепления границы, чтобы останавливать это.
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