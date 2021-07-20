«С мольбой в глазах смотрел на наших родителей – только держитесь, миленькие мои». Белорусский паралимпиец о поддержке семьи

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Алексей, на своем примере скажите, какие льготы, кредиты у вас? Как помогает государство?

Алексей Талай, паралимпиец, многократные рекордсмен мира и Европы по плаванию:

Я человек стратегического мышления, так как каждый день для человека с ограниченными возможностями – это бой с собой, с обстоятельствами. Меня жизнь научила планировать, думать на год, пять, десять вперед. Даже моя ситуация – я отец четверых детей. Когда первый ребенок у нас появился – а решиться на второго? Это был очень серьезный показатель того, что я был без ног и без рук, но был уверен, что в нашей стране смогу быть главой семьи в полном смысле этого слова – самостоятельно зарабатывать, содержать семью и решиться затем на третьего, четвертого ребеночка. Конечно же, и поддержка очень велика. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мы вас обожаем, мы знаем, что ваши «без рук и без ног» – это как у другого человека есть и руки, и ноги, а он не может вот столечко того, что можете сделать вы. Алексей Талай:

Жизнь так сложилась, и многое пришлось понять, переосмыслить. Просто необходимо воспринимать все сложности адекватно. До 1994 года – кто-нибудь помнит из сегодняшней молодежи, каково это было, когда мы донашивали старые вещи друг за другом, за двоюродными братьями? Я помню, нам из Минска в Оршу присылали.

Екатерина Забенько:

А помните, мы жвачки красили пищевой краской, чтобы обновить их? А купить жвачку как было тяжело? Алексей Талай:

Мы это помним. Я это прекрасно помню и на своих мероприятиях, в том числе со взрослыми людьми, которые бояться каких-то трудностей, просто взять ответственность на себя, я говорю: ребята, давайте уже становиться самостоятельными, взрослыми людьми, давайте укреплять нашу страну. А чем? Конечно же, это наши дети. Это наше все. Только представьте, если бы в моей стране я был один. Со мной произошла эта ситуация, в 16 лет я стал совершенно другим – домашним растением. Каков был бы мотив дальше моей семье быть, держаться друг за друга, не спиться, не взяться за горькую и так далее? Младший сын, мой брат Артур, который был рядом, ждал и с мольбой в глазах смотрел на наших родителей – только держитесь, миленькие мои, только удержитесь. И я выжил только благодаря тому, что знал – мне нельзя погибнуть, нельзя сдаваться. Мне надо идти вперед ради них – моего любимого папочки, мамочки, братишки. Как мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны говорил: внучек мой любы, сокол ты мой ясный, ты смерти в очи поглядел. Да, поглядел, и именно поэтому сегодня я так рад, что через меня в этот прекрасный мир, в нашу любимую Беларусь пришли четверо прекрасных детей – Марк, Владислав, Дашенька, доченька, и Ярославушка, сынок, которому совсем скоро уже будет четыре годика.