Кадры решают всё? Рассказал ректор Академии управления при Президенте
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Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Когда мы возвращаемся в те времена, молодое государство столкнулось с проблемой формирования государственных кадров новой формации. Тогда именно Александр Лукашенко включил зеленый свет главной кузнице нашей страны, которую вы и возглавляете. В этом году тридцатилетие учебного заведения. Расскажите, чем можно гордиться и сколько на вашем счету выпускников?
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы, прежде всего, гордимся тем, что являемся ведущим вузом страны в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации управленческих кадров. Еще мы гордимся тем, что предоставляем практикоориентированное образование. Соотношение практики и теории в нашем учебном процессе составляет 60/40. 97 организаций и учреждений страны являются базами практики для наших студентов и слушателей. А если мы говорим о количественных показателях, то за 30 лет мы подготовили более 95 тысяч специалистов.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А в чем особенность вуза? Я так понимаю, что нужно обязательно иметь высшее образование, чтобы стать вашим студентом. Ваши студенты – не подростки, немолодые. С ними, наверное, сложно бывает в каких-то моментах?
Вячеслав Данилович:
Это не совсем так. У нас есть Институт управленческих кадров, который в том числе осуществляет подготовку молодых специалистов, которые после школы имеют возможность туда прийти. Он относительно небольшой. Мы набираем на бюджет 100 человек – это так называемая «золотая сотня» тех ребят, которые оканчивают школу. Они туда приходят и в качестве студентов дневного отделения проходят у нас обучение в течение четырех лет. Еще 75 человек вне бюджета тоже могут прийти, на платной основе получить образование. Но основная масса, вы правильно отметили, – это люди, которые пришли к нам не со школьной скамьи. Это люди, которые получают второе высшее образование по своему выбору, считают, что им необходимо повысить свою квалификацию, уровень знаний в сфере экономической, юридической, государственного строительства. Эта возможность предоставляется. Ведется переподготовка по целому ряду специальностей. Самая большая составляющая – это повышение квалификации, ежегодно там более 2 000 человек. Это не считая переподготовки, подготовки, которая у нас ведется.
Екатерина Забенько:
Двоечники есть у вас?
Вячеслав Данилович:
Конечно, как в любом вузе, есть двоечники, но мы от них избавляемся. Во всяком случае, я такую задачу ставлю. Если ты учишься в Академии управления, ты должен соответствовать этому уровню. Если ты не способен, чего-то не хватает, оценки не соответствуют – значит, тебе надо пойти, хорошенько подготовиться и подумать, стоит ли идти в Академию управления обучаться.
Татьяна Савчик:
Вы согласны с выражением, что «кадры решают все»?
Вячеслав Данилович:
Согласен, безусловно. Добавлю еще только, что и качество их подготовки.
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