Кадры решают всё? Рассказал ректор Академии управления при Президенте

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Когда мы возвращаемся в те времена, молодое государство столкнулось с проблемой формирования государственных кадров новой формации. Тогда именно Александр Лукашенко включил зеленый свет главной кузнице нашей страны, которую вы и возглавляете. В этом году тридцатилетие учебного заведения. Расскажите, чем можно гордиться и сколько на вашем счету выпускников?

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы, прежде всего, гордимся тем, что являемся ведущим вузом страны в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации управленческих кадров. Еще мы гордимся тем, что предоставляем практикоориентированное образование. Соотношение практики и теории в нашем учебном процессе составляет 60/40. 97 организаций и учреждений страны являются базами практики для наших студентов и слушателей. А если мы говорим о количественных показателях, то за 30 лет мы подготовили более 95 тысяч специалистов. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А в чем особенность вуза? Я так понимаю, что нужно обязательно иметь высшее образование, чтобы стать вашим студентом. Ваши студенты – не подростки, немолодые. С ними, наверное, сложно бывает в каких-то моментах?