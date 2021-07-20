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8,5 млн просмотров через официальный сайт фестиваля. Глеб Лапицкий об итогах 30-го «Славянского базара»

20 июля 2021 12:45
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Новости Беларуси. Более 73 тысяч человек посетили концерты «Славянского базара». 20 июля дирекция фестиваля подвела итоги форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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8,5 млн просмотров через официальный сайт фестиваля. Глеб Лапицкий об итогах 30-го «Славянского базара»-1

С аншлагом прошли все концерты на главной фестивальной площадке – в Летнем амфитеатре. Всего же за дни «Славянского базара» в Витебске прошло более 150 различных мероприятий.

8,5 млн просмотров через официальный сайт фестиваля. Глеб Лапицкий об итогах 30-го «Славянского базара»-4

Фэст уличного искусства «На семи ветрах», выставки, театральные представления и город мастеров – работали 25 площадок. Большой популярностью пользовались и интернет-трансляции «Славянского базара».

8,5 млн просмотров через официальный сайт фестиваля. Глеб Лапицкий об итогах 30-го «Славянского базара»-7

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Просмотры через официальный сайт фестиваля основных мероприятий и пресс-конференций, и тех трансляций, которые велись с Летнего амфитеатра, набрали 8,5 миллиона просмотров. Это как раз таки самая главная цифра, которая показывает на востребованность и нужность нашего фестиваля. И те люди, которые не смогли сюда приехать по разному ряду причин, они смогли нас видеть. Мы все создали для того, чтобы трансляции были полноценными.

8,5 млн просмотров через официальный сайт фестиваля. Глеб Лапицкий об итогах 30-го «Славянского базара»-10

Витебск в 2021 году принимал «Славянский базар» в 30-й раз. События фестиваля освещали более 400 журналистов, в том числе представители зарубежных СМИ.

8,5 млн просмотров через официальный сайт фестиваля. Глеб Лапицкий об итогах 30-го «Славянского базара»-13

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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