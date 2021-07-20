8,5 млн просмотров через официальный сайт фестиваля. Глеб Лапицкий об итогах 30-го «Славянского базара»

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Просмотры через официальный сайт фестиваля основных мероприятий и пресс-конференций, и тех трансляций, которые велись с Летнего амфитеатра, набрали 8,5 миллиона просмотров. Это как раз таки самая главная цифра, которая показывает на востребованность и нужность нашего фестиваля. И те люди, которые не смогли сюда приехать по разному ряду причин, они смогли нас видеть. Мы все создали для того, чтобы трансляции были полноценными.