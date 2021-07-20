8,5 млн просмотров через официальный сайт фестиваля. Глеб Лапицкий об итогах 30-го «Славянского базара»

Новости Беларуси. Более 73 тысяч человек посетили концерты «Славянского базара». 20 июля дирекция фестиваля подвела итоги форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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С аншлагом прошли все концерты на главной фестивальной площадке – в Летнем амфитеатре. Всего же за дни «Славянского базара» в Витебске прошло более 150 различных мероприятий.
Фэст уличного искусства «На семи ветрах», выставки, театральные представления и город мастеров – работали 25 площадок. Большой популярностью пользовались и интернет-трансляции «Славянского базара».
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Просмотры через официальный сайт фестиваля основных мероприятий и пресс-конференций, и тех трансляций, которые велись с Летнего амфитеатра, набрали 8,5 миллиона просмотров. Это как раз таки самая главная цифра, которая показывает на востребованность и нужность нашего фестиваля. И те люди, которые не смогли сюда приехать по разному ряду причин, они смогли нас видеть. Мы все создали для того, чтобы трансляции были полноценными.
Витебск в 2021 году принимал «Славянский базар» в 30-й раз. События фестиваля освещали более 400 журналистов, в том числе представители зарубежных СМИ.