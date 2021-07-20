«У нас два кадра». Сёстры Груздевы показали эксклюзивные фото с Александром Лукашенко
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Наш Президент – человек сильный, волевой, которым невозможно не восхищаться. У нас в студии есть люди, которые тоже были удостоены такой чести общаться, и у вас даже есть совместный снимок. Сестры Груздевы у нас. Расскажите историю этого снимка.
Александра и Валентина Груздевы, артистки белорусской эстрады:
История этого снимка началась очень давно. Мы были детьми, и когда Президент приходил к власти, у нас на кухне была радиоточка. Мы приходили со школы, я чистила картошку. Честно говоря, ни мультики, ни сказки, ни программы нас так не интересовали, как его речи, потому что там была искренность, вера в то, что ты можешь свернуть горы. Не было тогда этой мотивирующей литературы, психологов. Мы не читали, а я слушала. Тогда у меня возникало желание, что я что-то могу – могу поехать в Минск учиться. Мы поступили в училище искусств, мечтали уже о Минске, о том, чтобы поступить в университет культуры. Мы все свои силы тратили на творчество. Тогда был конкурс «Зорная ростань», мы стали лауреатами. А лауреаты – это значит высшее признание тебя как ведущего. Мы тогда не певицы были, а как ведущие. В университете приглашают нас провести Президентский новогодний бал. Я не знала, что есть такие мероприятия, можно его увидеть. Мы взяли с собой фотоаппарат, он был пленочный. И я сказала кому-то: мы хотим фотографию с Президентом.
Нам говорят: девочки, вы что, даже не подходите, он с вами не сфотографируется. Кто вы, и кто он? Я была уверена, что у нас все получится. Когда я танцевала с Александром Григорьевичем, я ему сказала о том, как мы к нему относимся, как мы его любим. И говорю: Александр Григорьевич, у меня есть мечта. Я вам сейчас говорю такой эксклюзив. Мы бы никогда об этом не сказали, если бы не ситуация 2020 года. Я говорю: Александр Григорьевич, мы хотим с вами фотографию. И потом Макей подзывает, говорит: «Ну, фотографируйтесь». А мы говорим: но мы хотим две. И у нас два кадра. Сегодня мы пришли с этой реликвией для нас. Мы нигде раньше не показывали. Возьмите две фотографии, посмотрите, как он нас здесь обнимает. Я не помню, какой это год, но у всех был шок, что мы этого добились.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Наверное, свежие фотографии тоже где-то есть.
Александра и Валентина Груздевы:
Мы тогда были совсем маленькие, юные, наивные. Сейчас мы себя как-то сдерживаем. Но Александр Григорьевич. Любая трудность – мы вспоминаем эту фотографию и идем вперед, боремся.
Екатерина Забенько:
Опыт нашего Президента сильно помог вам в жизни, насколько я понимаю, и вы его отблагодарили. Вы были верны, вы шли за ним.
Александра и Валентина Груздевы:
Так получилось волей судеб, что мы первые, кто выступил в поддержку, но мы не понимали, что такой шквал начнется. Написать тот свой первый пост от лица всех артистов – мне кажется, так все должны были поступить. Если бы так сделали, то, возможно, такого раскола бы не было.
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