«У нас два кадра». Сёстры Груздевы показали эксклюзивные фото с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Наш Президент – человек сильный, волевой, которым невозможно не восхищаться. У нас в студии есть люди, которые тоже были удостоены такой чести общаться, и у вас даже есть совместный снимок. Сестры Груздевы у нас. Расскажите историю этого снимка.

Александра и Валентина Груздевы, артистки белорусской эстрады:

История этого снимка началась очень давно. Мы были детьми, и когда Президент приходил к власти, у нас на кухне была радиоточка. Мы приходили со школы, я чистила картошку. Честно говоря, ни мультики, ни сказки, ни программы нас так не интересовали, как его речи, потому что там была искренность, вера в то, что ты можешь свернуть горы. Не было тогда этой мотивирующей литературы, психологов. Мы не читали, а я слушала. Тогда у меня возникало желание, что я что-то могу – могу поехать в Минск учиться. Мы поступили в училище искусств, мечтали уже о Минске, о том, чтобы поступить в университет культуры. Мы все свои силы тратили на творчество. Тогда был конкурс «Зорная ростань», мы стали лауреатами. А лауреаты – это значит высшее признание тебя как ведущего. Мы тогда не певицы были, а как ведущие. В университете приглашают нас провести Президентский новогодний бал. Я не знала, что есть такие мероприятия, можно его увидеть. Мы взяли с собой фотоаппарат, он был пленочный. И я сказала кому-то: мы хотим фотографию с Президентом.