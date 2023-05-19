«Пытаемся на их примере людей воспитывать». Два года назад погибли лётчики Ничипорчик и Куконенко

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня мы вспоминаем наших героев, которые увели самолет от города Барановичи. Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, 19 мая 2021 года погибли, получили посмертно звание Героя Беларуси. Мы помним мерзость, которую вылили ублюдки, которые начали глумиться, скакать. Тогда еще было много в Сети этой мрази, ее очень быстро доставали после этого. У силовиков сразу такой рефлекс появился. Что сегодня для нас эта трагедия? Это современные герои Беларуси. Не Владимир Карват, конечно, наш герой, которого мы должны помнить, но он был в начале 90-х. Что они для нас сегодня, когда мы вспоминаем о них?

Андрей Лазуткин, политолог:

Зрители тоже должны понимать, что дали им Героев не за то, что они разбились, погибли…

Григорий Азаренок:

Увели самолет от города, они могли катапультироваться…

Андрей Лазуткин:

А что бывает, когда самолет не уводят от города? Вот у меня в Калининграде есть родственники. Там в Светлогорске в 1971 году упал самолет на детский сад. Тоже военный борт, который потерял управление. Погибло 24 ребенка. Вот что бывает, когда самолет неуправляемый, когда летчик его не смог отвести от объекта мирного. У этих людей времени на принятие решения 3-4 секунды. Или выпрыгнуть, а самолет упадет куда-нибудь, куда повезет, или увести его, потерять 3 секунды, но это будет поле, там не будет никого. И люди приняли решение. Принять решение ты успеваешь. Вот за это дают Героя. Потому что могли быть жертвы. За это мы из помним и пытаемся на их примере людей воспитывать.

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