Модель быстровозводимой электрической сети презентовали на энергофоруме в Минске

Беларусь продолжит развитие атомной энергетики. Сейчас рассматривают вопрос строительства новой АЭС либо возведения третьего энергоблока на Островецкой. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз на открытии Белорусского энергетического и экологического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 участников из Беларуси, России, Казахстана, Китая и Турции собрались в столице, чтобы представить новейшие разработки в сфере электроэнергетики, газовой отрасли и экологии. Эксперты наметят векторы развития в сфере ТЭК, поделятся передовым опытом. Особое внимание – проектам Союзного государства. Речь идет о формировании общего энергетического рынка.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

В перспективе развития этого рынка будет сформирована модель, когда у потребителя будет возможность покупать электрическую энергию у одного или у другого производителя. В зависимости от того, какой из производителей будет предоставлять более комфортные условия. Но это развитие электрорынка тесно связано с развитием нашего общего газового рынка. Поскольку на формирование себестоимости производства электрической энергии существенное влияние в том числе оказывает и стоимость природного газа.

Беларусь презентует новинку – модель быстровозводимой электрической сети. Установка переносная, быстровозводимая, причем в полевых условиях. Российские партнеры предлагают нашей стране помощь в обучении персонала. На выставке показали тренажеры, имитирующие работу тепловых электростанций. Аппаратный комплекс заработает уже в декабре этого года на минской ТЭЦ-4.

Станислав Левицкий, директор странового офиса государственной корпорации «Росатом» в Беларуси:

Самое приятное, что это мы делаем во взаимодействии и партнерстве с «Белэнергоремналадкой». Речь идет не о том, что госкорпорация только пришла со своими инновациями, речь о том, что эти инновации мы осуществляем в виде технологического трансфера. Передавая Республике Беларусь ключевые технологии, в БЭРН созданы рабочие места. И эта производственная кооперация, которую мы смогли вместе наладить, она у нас, как планируем, будет реализовать проекты еще и в Российской Федерации, и в третьих странах.