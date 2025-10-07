Уют и красота. Агрогородок Любишино стал самым благоустроенным в Минской области. Это результат совместной работы руководства района и местных жителей, которые активно участвуют в преображении своего поселка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждая дворовая территория в агрогородке благоустроена. Люди заботятся о порядке на своих участках, применяют творческий подход. Проводятся работы и по озеленению. Только в 2025 году в агрогородке высадили свыше 400 декоративных кустарников и свыше 5,5 тысячи цветов. А для самых маленьких жителей установили современный игровой комплекс.

Лариса Ефименко, председатель Червенского районного Совета депутатов:

Благоустройство городка мы начали еще в марте. Мы проложили новое дорожное покрытие по улице Центральная. Это порядка 1100 метров. Дальше мы установили борты по улице Шоссейная. Решили, что надо еще пешеходные дорожки, чтобы все было красиво, смотрелось.

Работы по благоустройству в Червенском районе ведутся на постоянной основе. Продолжается ремонт дворовых территорий в агрогородке Валевачи, запланировано обновление дорожного покрытия в агрогородке Турец.