«Он остается очень энергичным, живым и настоящим человеком». Чем нравится Лукашенко иностранцам?

Екатерина Агранович, продюсер:

Я была в Минске. Там очень вкусно, хорошо, красиво, чисто. Александр Григорьевич – хороший человек.

Владимир Агранович, режиссер:

Мне нравится, что, несмотря на долгий срок его правления, несмотря на его возраст (он не молод), он остается очень энергичным, живым и настоящим человеком, умеющим выразить эмоцию – и в корень. Когда он выразился, что Зеленский – просто гнида. Он так искренне это сказал. Он так действительно считал на тот момент. Он не стал придерживаться какой-то субординации, сказал как есть. Сколько классных мемов есть с Лукашенко! Это очень круто. Максимально позитивный образ. Я так рад, что тогда, когда начались все эти бунты (аналог Майдана в Беларуси), получилось все это погасить, потому что непонятно, что бы было со страной, если бы смогли этими митингами чего-то позитивного для них добиться.

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