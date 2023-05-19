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«Он остается очень энергичным, живым и настоящим человеком». Чем нравится Лукашенко иностранцам?

19 мая 2023 20:12
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим роль Беларуси в многополярном мире и патриотические произведения об СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и создатели сериала «Мобилизация», режиссер Владимир Агранович и продюсер Екатерина Агранович.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Как вы как культурные деятели нашу страну видите, воспринимаете, Президента нашего, наши города, природу? Как вам как творческим людям Батька?  

«Он остается очень энергичным, живым и настоящим человеком». Чем нравится Лукашенко иностранцам?-1

Екатерина Агранович, продюсер:  
Я была в Минске. Там очень вкусно, хорошо, красиво, чисто. Александр Григорьевич – хороший человек.  

Владимир Агранович, режиссер:  
Мне нравится, что, несмотря на долгий срок его правления, несмотря на его возраст (он не молод), он остается очень энергичным, живым и настоящим человеком, умеющим выразить эмоцию – и в корень. Когда он выразился, что Зеленский – просто гнида. Он так искренне это сказал. Он так действительно считал на тот момент. Он не стал придерживаться какой-то субординации, сказал как есть. Сколько классных мемов есть с Лукашенко! Это очень круто. Максимально позитивный образ. Я так рад, что тогда, когда начались все эти бунты (аналог Майдана в Беларуси), получилось все это погасить, потому что непонятно, что бы было со страной, если бы смогли этими митингами чего-то позитивного для них добиться.  

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# Государственная политика # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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