«Он остается очень энергичным, живым и настоящим человеком». Чем нравится Лукашенко иностранцам?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим роль Беларуси в многополярном мире и патриотические произведения об СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и создатели сериала «Мобилизация», режиссер Владимир Агранович и продюсер Екатерина Агранович.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как вы как культурные деятели нашу страну видите, воспринимаете, Президента нашего, наши города, природу? Как вам как творческим людям Батька?
Екатерина Агранович, продюсер:
Я была в Минске. Там очень вкусно, хорошо, красиво, чисто. Александр Григорьевич – хороший человек.
Владимир Агранович, режиссер:
Мне нравится, что, несмотря на долгий срок его правления, несмотря на его возраст (он не молод), он остается очень энергичным, живым и настоящим человеком, умеющим выразить эмоцию – и в корень. Когда он выразился, что Зеленский – просто гнида. Он так искренне это сказал. Он так действительно считал на тот момент. Он не стал придерживаться какой-то субординации, сказал как есть. Сколько классных мемов есть с Лукашенко! Это очень круто. Максимально позитивный образ. Я так рад, что тогда, когда начались все эти бунты (аналог Майдана в Беларуси), получилось все это погасить, потому что непонятно, что бы было со страной, если бы смогли этими митингами чего-то позитивного для них добиться.
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