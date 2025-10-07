Прямой эфир

Латвия запретит нерегулярное автобусное сообщение с РФ и РБ

07 октября 2025 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Латвия запретит нерегулярное автобусное сообщение с РФ и РБ-0

С 1 ноября Латвия ввела запрет на нерегулярное автобусное сообщение с Россией и Беларусью, включая экскурсии и поездки на мероприятия. Об этом пишет ТАСС.

Причиной стало растущее число таких маршрутов, заторы на границе и опасения по поводу безопасности, от нелегальной миграции до деятельности иностранных спецслужб.

Государственная пограничная служба получила указание не пропускать автобусы через пункты пропуска Гребнево, Терехово и Патерниеки, независимо от страны регистрации перевозчика. 

Несмотря на призывы властей избегать поездок, количество поездок латвийцев в Россию в 2024 году удвоилось по сравнению с предыдущим годом.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Латвия продлила закрытие воздушного пространства над границей с Беларусью
07 октября 2025 13:44

Латвия продлила закрытие воздушного пространства над границей с Беларусью

Возле резиденции премьер-министра Франции раздались взрывы
07 октября 2025 13:40

Возле резиденции премьер-министра Франции раздались взрывы

У резиденции премьера Франции прогремел взрыв и загорелся грузовик
07 октября 2025 12:26

У резиденции премьера Франции прогремел взрыв и загорелся грузовик