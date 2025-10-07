Латвия запретит нерегулярное автобусное сообщение с РФ и РБ

С 1 ноября Латвия ввела запрет на нерегулярное автобусное сообщение с Россией и Беларусью, включая экскурсии и поездки на мероприятия. Об этом пишет ТАСС.

Причиной стало растущее число таких маршрутов, заторы на границе и опасения по поводу безопасности, от нелегальной миграции до деятельности иностранных спецслужб.

Государственная пограничная служба получила указание не пропускать автобусы через пункты пропуска Гребнево, Терехово и Патерниеки, независимо от страны регистрации перевозчика.

Несмотря на призывы властей избегать поездок, количество поездок латвийцев в Россию в 2024 году удвоилось по сравнению с предыдущим годом.

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