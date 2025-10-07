В Клецком лесхозе обновили производственный участок по переработке древесины

Расширение мощностей производства, увеличение объемов выпуска продукции и создание новых рабочих мест. Масштабное обновление на производственном участке Клецкого лесхоза. Здесь запустили современную линию по переработке древесины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как техническая модернизация предприятия стала значимым социальным проектом для всего района? Сюжет Ольги Пасечник.

За пультом управления новой линии Юрий Положенков. С деревом он на «ты». На предприятии работает более 15 лет. Начинал на старой ленточной пилораме, а теперь оператор современного автоматизированного комплекса. И новая линия – это совсем другие объемы. Ежедневно выпускают около 40 кубов готовой продукции.

Юрий Положенков, станочник деревообрабатывающих станков производственно-мастерского участка «Гортоп» Клецкого лесхоза:

Моя задача – запустить бревна. А там уже выходит полубрус и остальное, уже доска, готовая продукция. Новая линия – это больше кубатура, естественно, больше оборот переработки.