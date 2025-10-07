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В Клецком лесхозе обновили производственный участок по переработке древесины

07 октября 2025 14:31
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Расширение мощностей производства, увеличение объемов выпуска продукции и создание новых рабочих мест. Масштабное обновление на производственном участке Клецкого лесхоза. Здесь запустили современную линию по переработке древесины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как техническая модернизация предприятия стала значимым социальным проектом для всего района? Сюжет Ольги Пасечник.

В Клецком лесхозе обновили производственный участок по переработке древесины-2

За пультом управления новой линии Юрий Положенков. С деревом он на «ты». На предприятии работает более 15 лет. Начинал на старой ленточной пилораме, а теперь оператор современного автоматизированного комплекса. И новая линия – это совсем другие объемы. Ежедневно выпускают около 40 кубов готовой продукции.

В Клецком лесхозе обновили производственный участок по переработке древесины-4

Юрий Положенков, станочник деревообрабатывающих станков производственно-мастерского участка «Гортоп» Клецкого лесхоза:
Моя задача – запустить бревна. А там уже выходит полубрус и остальное, уже доска, готовая продукция. Новая линия это больше кубатура, естественно, больше оборот переработки.

В Клецком лесхозе обновили производственный участок по переработке древесины-6

Модернизация позволила предприятию выйти на новый уровень. Линия перерабатывает бревна диаметром до 42 сантиметров. Задействовано 8 человек.

Далее смотрите в видео.

# Предприятия Беларуси

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