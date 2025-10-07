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Латвия продлила закрытие воздушного пространства над границей с Беларусью

07 октября 2025 13:44
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Как сообщили в латвийском Министерстве обороны, республика продлила закрытие воздушного пространства над границей с Беларусью. Запрет вступает в силу 8 октября и будет действовать в ночное время с 20 часов до 7 утра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны Латвии объяснили свои действия стратегическими целями. Вооруженные силы смогут вести более детальное наблюдение за воздушным пространством, а также маневры по применению беспилотников и противодействию им. Не исключено, что пройдут и тренировки мобильных боевых подразделений. 

С 11 сентября Латвия ввела временный запрет на полеты вдоль границы с Беларусью и Россией. С 18 сентября Прибалтийская республика ослабила ограничения, разрешив пересекать воздушные рубежи в светлое время суток.

# Международная политика

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