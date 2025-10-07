Латвия продлила закрытие воздушного пространства над границей с Беларусью

Как сообщили в латвийском Министерстве обороны, республика продлила закрытие воздушного пространства над границей с Беларусью. Запрет вступает в силу 8 октября и будет действовать в ночное время с 20 часов до 7 утра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны Латвии объяснили свои действия стратегическими целями. Вооруженные силы смогут вести более детальное наблюдение за воздушным пространством, а также маневры по применению беспилотников и противодействию им. Не исключено, что пройдут и тренировки мобильных боевых подразделений.

С 11 сентября Латвия ввела временный запрет на полеты вдоль границы с Беларусью и Россией. С 18 сентября Прибалтийская республика ослабила ограничения, разрешив пересекать воздушные рубежи в светлое время суток.