Крупнейшая выставка «Медицина и здоровье» открылась в Минске

От эстетической косметологии до протезирования. Международная выставка «Медицина и здоровье» объединила на одной площадке более 70 ведущих компаний из Беларуси, России, Китая и Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только флагманы индустрии, но и школьники. Так, 6-классник из Минска презентовал «Помощника безопасного передвижения».

Устройство для слабовидящих уже запатентовано. Компактный гаджет с помощью ультразвука сканирует пространство вокруг и при обнаружении препятствия издает сигнал.

Кирилл Зельманский, учащийся гимназии № 2 Минска: Эта идея пришла ко мне в голову, когда я возвращался домой со школы и ребята обгоняли меня на электросамокатах и велосипедах. И я задумался, как можно заранее знать об их приближении. И вот я придумал это устройство, которое помогает узнать об их появлении заранее.

Александр Шипуло, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Выставка действительно масштабная, которая имеет значение для нашей страны, потому что она международная. Представители разных стран. Мы имеем возможность посмотреть, что есть у наших коллег, и показать, что есть у нас. И эта выставка особенно важна, потому что качество жизни есть как для здоровых людей, так и для людей, которые имеют какие-то ограничения, к сожалению.

В трехдневной программе также профессиональные встречи, презентации, мастер-классы и международный фестиваль «Социальная страна».