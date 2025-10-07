Центры компетенций появятся во всех регионах Беларуси

Каждый четвертый абитуриент Беларуси выбирает инженерную специальность. Однако эффективность подготовки кадров вызывает вопросы. Такое мнение прозвучало на встрече министра образования с руководителями промышленных предприятий и ректорами технических вузов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для решения проблемы необходимо усиливать практикоориентированность занятий. Помочь должно создание центров компетенций. Они появятся во всех регионах страны. Первый открыли в сентябре в Брестском государственном техническом университете при поддержке МТЗ.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Мы выработали подходы, что и руководители промышленных предприятий, инженеры, конструкторы, безусловно, должны принимать участие в образовательном процессе. Для этого в настоящее время с Министерством труда и социальной защиты отрабатываем возможность на законодательном уровне урегулировать данные вопросы. Чтобы специалисты могли принимать участие в образовательном процессе.

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Для того чтобы получить результат в будущем, надо вкладывать с самого начала. Тот же промышленный сектор, это почти 200 тысяч человек. И в любом случае обновление и омоложение должны происходить.

Еще одно предложение – растить кадры со школьной скамьи. Для этого в Беларуси открыто около 600 инженерных классов. В этом году состоялся их первый выпуск. Практически 80 % учеников поступили в вузы на специальности инженерного профиля.