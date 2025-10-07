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Центры компетенций появятся во всех регионах Беларуси

07 октября 2025 13:53
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Каждый четвертый абитуриент Беларуси выбирает инженерную специальность. Однако эффективность подготовки кадров вызывает вопросы. Такое мнение прозвучало на встрече министра образования с руководителями промышленных предприятий и ректорами технических вузов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центры компетенций появятся во всех регионах Беларуси-2

Для решения проблемы необходимо усиливать практикоориентированность занятий. Помочь должно создание центров компетенций. Они появятся во всех регионах страны. Первый открыли в сентябре в Брестском государственном техническом университете при поддержке МТЗ. 

Центры компетенций появятся во всех регионах Беларуси-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы выработали подходы, что и руководители промышленных предприятий, инженеры, конструкторы, безусловно, должны принимать участие в образовательном процессе. Для этого в настоящее время с Министерством труда и социальной защиты отрабатываем возможность на законодательном уровне урегулировать данные вопросы. Чтобы специалисты могли принимать участие в образовательном процессе. 

Центры компетенций появятся во всех регионах Беларуси-6

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Для того чтобы получить результат в будущем, надо вкладывать с самого начала. Тот же промышленный сектор, это почти 200 тысяч человек. И в любом случае обновление и омоложение должны происходить. 

Еще одно предложение – растить кадры со школьной скамьи. Для этого в Беларуси открыто около 600 инженерных классов. В этом году состоялся их первый выпуск. Практически 80 % учеников поступили в вузы на специальности инженерного профиля.

# Образование в Беларуси # Предприятия Беларуси # Андрей Конюшко # Андрей Иванец

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